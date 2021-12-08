عاجل.. عودة الدراسة غدا بمطروح بعد تعليقها لسوء الأحوال الجوية

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استئناف الدراسة، غدًا الخميس، في جميع مدارس المحافظة، عقب تعليقها، اليوم الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، نتيجة نوة قاسم التى ضربت محافظة مطروح على مدار الـ48 ساعة الأخيرة.

كانت النوة قد تسببت في توقف الملاحة البحرية، وتعليق العمل بـ3 موانئ صيد بحرية، وهي ميناء مرسى مطروح الشرقي، وميناء مرسى مطروح الغربي، وميناء السلوم.

غلق الموانئ لسوء الأحوال الجوية

وتقرر غلق الموانئ بعد ارتفاع المد والجزر، وسدة الرياح ونشاطها غير العادي، مع عدم استقرار حالة البحر، ومنعت جمعية الصيادين في مطروح، خروج المراكب وسروح الصيد، لحين استقرار الأحوال الجوية، غدًا الخمس، على مستوى محافظة مطروح.

عواصف ترابية ورياح شديدة

وتعرضت مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربًا، ومرورًا بمدن العلمين والعلمين الجديدة، والضبعة ورأس الحكمة، والنجيلة وسيدي براني لعواصف ترابية ورياح شديدة، ودوامات، ما تسبب في انخفاض نسبة الرؤية على الطرق، وتوقف العديد من سيارات شحن ونقل البضائع بين مصر وليبيا في منطقة السلوم، لحين استقرار الأحوال الجوية.