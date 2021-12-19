طقس مطروح : برودة وغيوم ورياح.. وتوقعات بأمطار غزيرة

انخفضت درجات الحرارة في محافظة مطروح، اليوم الأحد، خاصة في المدن الساحلية الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم الحدودية.

وبحسب بيان عن هيئة الأرصاد، تسود أجواء باردة في مطروح، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ونشاط الرياح، ووجود صقيع في القرى والنجوع خاصة في الساحل الشمالي.

درجات الحرارة في طقس مطروح

وسجلت درجات الحرارة في طقس مطروح، مساء اليوم، 13 درجة مئوية وهو أقل معدل وصلت إليه خلال شهر ديسمبر هذا العام، وارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 49% بأعلى معدلات لها خلال الأسبوع الجاري، وسجلت نسبة نشاط سرعة الرياح 24 كم/ في الساعة، مع انتشار الغيوم في سماء مطروح.

توقعات طقس مطروح بسقوط الأمطار

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار خلال، طقس اليوم، في محافظة مطروح وسواحل مصر الشمالية الغربية ما بين متوسطه إلى غزيرة، مع انخفاض الرؤية على الطرق السريعة، واستمرار موجة الطقس السيئ حتى غد الإثنين.

رياح وعواصف ترابية في طقس مطروح

وشهدت العديد من قرى ونجوع مطروح نشاطا ملحوظا للرياح وعواصف ترابية، ومن بينها: قرية سديى حنيش، وقرية سملا، وقرية الجراولة، وقرية أبوتمر، وباجوش، وقرية الشولحي، وقرية النصر.

طقس مطروح.. تعليق الدراسة في المدارس

وتسببت سوء الأحوال الجوية مع التقلبات الجوية التي شهدتها سواحل مصر الشمالية الغربية في صدور قرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتعليق الدراسة في جميع المجارس اليوم الأحد، لجميع التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية والمدرسية والعاملين الإداريين.

طقس مطروح.. استعدادات لسقوط الأمطار

ورفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ استعدادا لسقوط الأمطار مع نهاية نوة الفيضة الصغري، من خلال تشكيل غرفة عمليات وتجهيز سيارات لشفط المياه من الشوارع وعلى الطرق الساحلية بالتعاون مع شركة مياه مطروح ومجالس المدن.