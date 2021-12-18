هل غدا إجازة من المدارس في مصر؟.. «التعليم» تجيب

عادة ما يطرح أولياء الأمور أسئلة متعلقة باستمرار الدراسة في المدارس واحتمالية تعطيلها خاصة في حالات الطقس السيئ حتى وإن كانت في محافظة دون الأخرى مثل سقوط أمطار أو سيول، لذلك يعتبر سؤال «هل غداً إجازة من المدارس في مصر؟» من أبرز الأسئلة التي دائماً ما يبحث عن إجابتها أولياء الأمور والطلاب، وهو ما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أنها حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات والمدارس.

إجازة من المدارس في مصر لبعض المدارس الخاصة

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تساؤل أولياء الأمور بخصوص إجازة الطلاب من المدارس في مصر غداً، مؤكداً أن الدراسة في المدارس مستمرة كما هي دون أي معوقات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كاستمرار عمليات التعقيم والتطهير للفصول والالتزام بارتداء الكمامة الطبية.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن غداً إجازة من بعض المدارس في مصر التي لا تعمل يوم الأحد منها الخاصة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة متابعة غياب الطلاب والوقوف على أساب الغياب.

إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا بالمدارس في مصر

من جانبه، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، أنه لا توجد إجازة من المدارس على مستوى محافظة الجيزة غداً الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري، موضحاً أن الإدارة التعليمية حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على مديري المدارس بضرورة رصد غياب الطلاب بشكل يومي والوقوف على أسبابه، مشيراً إلى أنه غير مسموح لأي معلم بدخول المدرسة إلا بعد الحصول على لقاح كورونا طبقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم.

اجتماع عاجل مع مديري المديريات للوقوف على سير العملية التعليمية في المدارس

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين في بيان له، أنه سيتم عقد اجتماع مهم مع المديريات والإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 ديسمبر الجاري للوقوف على مدى التزام جميع المدارس بتطبيق الإجراءات المشددة ضد فيروس كورونا ومناقشة آليات تدريب المعلمين على استراتيجيات التعلم الحديثة.