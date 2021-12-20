محافظ الإسكندرية: «الحالة المرورية متعطلتش ولا دقيقة على الكورنيش»

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن صباح اليوم، نزلت قطع من الثلج الصغير البرد، لكن باقي الوقت هبطت الأمطار في مختلف الأماكن في المحافظة، مبينا أنه لم تحدث تجمعات للمياه إلا في منطقة الصحراوي، ولم تحدث إعاقة لحركة المرور.

عدم تعطل الحركة المرورية على الكورنيش

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن سرعة الرياح أمس، وصلت إلى 70 كيلومتر في الساعة في المساء، مشيرا إلى أنه لم تسقط أعمدة كهرباء، لكن اليوم ارتفاع الأمواج عالي للغاية، ووصل إلى 5 أمتار، وهذه المياه تنقل الرمل إلى الكورنيش متابعا: «متعطلتش الحركة المرورية ولا دقيقة على الكورنيش».

استئناف الدراسة غدا في مدارس المحافظة

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه اتخذ قرارا باستئناف الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية غدًا الثلاثاء، كون شدة الأمطار ستكون خفيفة، إضافة إلى أن ارتفاع الأمواج لن يتخطى 2 مترا، موضحًا أن المحافظة قررت عودة الدراسة بناء على تقرير الأرصاد الجوية، كما أن سرعة الرياح وصلت إلى 65 كيلو مترًا اليوم، فضلا عن حركة الأمواج التي بلغت 5 أمتار، وهو ما استدعى تعطيل الدراسة.

كميات الأمطار تزيد كل عام

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه لا يفرق معه أجازة يوم دراسي، ولكن يفرق معه أن يتحرك التلميذ بسلامة وأمانة في الشتاء، مبينا أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية أصدرت دراسة بينت أن كل سنة في الإسكندرية تكون نسبة الأمطار أكبر من العام الماضي بسبب التغيير المناخي.

هطول الثلج على السيارات

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الثلج كان يهطل على زجاج السيارات اليوم بعنف والأمطار سقطت متواصلة وتستمر لمدة ساعتين ونصف، مبينا أنه تم تعطيل حركة الملاحة البحرية بسبب حالة الطقس.

مناقشة أمطار الإسكندرية مع رئيس الوزراء

وذكر محافظ الإسكندرية، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مهتم بالإطمئنان على استعداد محافظة الإسكندرية للأمطار وتم طرح حلول العاجلة والآجلة للقضاء على تجمعات المياه بعد سقوط الأمطار، ووجه مدبولي بإيجاد تكامل بين جهات الدولة لحل أزمة تجمعات المياه