محافظ الإسكندرية: سيولة في حركة المرور رغم الأمطار الثلجية (فيديو)

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الحركة المرورية في الإسكندرية تسير بمعدلاتها الطبيعية رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ صباح اليوم وصاحبتها ثلوج، مشدداً على أن الوضع ما زال تحت السيطرة، حيث يتم تصريف تراكمات المياه بشكل لحظي.

عدم غرق أي منزل حتى الآن في الإسكندرية

وأضاف «الشريف» في بث مباشر على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، على هامش تفقده أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار بمنطقة ميناء البصل وكوبري التاريخ غرب الإسكندرية، أنه اطمئن من المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب على أوضاع الشوارع في نطاق الحي، حيث أكدت عدم غرق أي منزل حتى الآن كما كان يحدث في السنوات الماضية.

تجمعات مياه الأمطار في الإسكندرية

من جهته، أكد اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، تساقط أمطار غزيرة وثلجية على جميع أحياء محافظة الإسكندرية منذ فجر اليوم الاثنين، وكذلك أمطار غزيرة مصحوبة بثلوج علي مناطق الجمرك وغرب.

وأوضح أنه قد تم رصد بعض التجمعات عند كارفور وأمام شركة الزيوت المستخلصة وكوبري منشا وأسفل كوبري محرم بك، وبعض المناطق الاخري التي لم تؤثر على السيولة المرورية وجاري رفع تجمعات المياه بأسرع ما يمكن.

التعامل مع بلاغات المواطنين

وأشار المحافظ إلى أنه يُجرى العمل حالياً على البلاغات الواردة عن طريق المحافظة أو النجدة أو بوابة الشكاوى الحكومية، وكذلك جميع بلاغات المواطنين الواردة إلى الخط الساخن (175)، أو صفحة الشركة علي مواقع التواصل الإجتماعي فور ورودها.

وأكد استمرار تواجد وتمركز معدات وفرق طوارئ الشركة في أماكن تمركزهم بالنقاط الساخنة المتوقع حدوث تجمع مياه امطار بها، وذلك على الرغم من الحالة الجوية الصعبة من انخفاض لدرجات الحرارة ونشاط الرياح وارتفاع الامواج بخلاف الامطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة، مؤكدا علي استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيب البيارات والمصارف علي مدار الساعة للإطمئنان انها بالمستويات الآمنة.