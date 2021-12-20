رئيس جامعة الإسكندرية: التوسع في إنشاء درجات علمية مع جامعات عالمية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور وائل يوسف الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بهدف تقييم برنامج الديكور بكلية الفنون الجميلة للحصول على الاعتماد البرامجي طبقاً لمعايير الجودة واعتماد البرامج الدراسية الصادرة من الهيئة القومية لضمان جوده التعليم والاعتماد.

تطوير البرامج الدراسية والبحثية

وأكد «قنصوة» خلال اللقاء أن جامعة الإسكندرية تقدم كافة سبل الدعم لجميع كليات ومعاهد الجامعة من أجل تطوير برامجها الدراسية والبحثية، فضلاً على التوسع في إنشاء درجات علمية مشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية الحالية واستحداث أخرى.

وأكد أن جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الفنون الجميلة شاركت بالتعاون مع محافظة الإسكندرية في تجميل ميادين الإسكندرية بالإضافة للمشاركة في تجميل المناطق العشوائية مثل منطقة غيط العنب، وقامت بعمل دراسة بيئية كاملة لمشروع بشائر الخير من خلال أساتذة علم الاجتماع بكلية الآداب وأساتذة كلية الفنون الجميلة.

الفنون الجميلة تطلق العديد من القوافل

وأشارت دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة، أن الكلية تطلق العديد من القوافل من خلال مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية لتجميل المناطق العشوائية، وأكدت أن الزيارة تمت على مرحلتين إحداهما افتراضية والأخرى ميدانية لفحص الوثائق وعمل مقابلات ومشاهدات على الطبيعة، وذلك للتأكد من تطبيق كافة معايير الاعتماد والجودة.

حضر الزيارة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، والدكتور كمال متولي مدير مركز ضمان الجودة في جامعة الإسكندرية، والدكتورة منى رجب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة والدكتور محمد كشك وكيل الكلية لخدمة المجتمع.