أبطال هاري بوتر يجتمعون بعد مرور 20 عاما على الجزء الأول في عرض خاص

أصدرت «HBO Max»، البرومو الدعائي للعرض المنتظر لأبطال سلسلة أفلام هاري بوتر، للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين، على إصدار الجزء الأول من الفيلم، بعنوان: «Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts»، ويعيد العرض لم شمل الممثلين وصانعي الأفلام من سلسلة الأفلام، والتي سيتم بثها في 1 يناير المقبل.

جرى تسجيل حلقة «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts»، الذي سيجمع شمل الممثلين دانيال رادكليف وروبرت جرينت وإيما واتسون في جولة «وارنر براذرز ستوديو» بلندن، بالإضافة إلى عدد من نجوم سلسلة الأفلام بما في ذلك هيلينا بونهام كارتر وروبي كولتراين ورالف فينيس وجيسون إيزاك وجاري أولدمان وتوم فيلتون وجيمس فيلبس وأوليفر فيلبس ومارك ويليامز وبوني رايت وألفريد إينوك وماثيو لويس وإيفانا لينش، وصانعو الأفلام ديفيد هيمان وكريس كولومبوس وألفونسو كوارون ومايك نيويل وديفيد ياتس، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

النظرة الأولى على حلقة لم شمل أبطال «هاري بوتر» بعد 20 عاما على الجزء الأول

مؤلفة سلسلة أفلام «هاري بوتر» تغيب عن حلقة لم الشمل بسبب آرائها حول «المتحولين جنسيًا»

وتغيب عن الحلقة مؤلفة سلسلة الكتب جي كي رولينج وستُعرض فقط في لقطات أرشيفية عن الأفلام، ويرجع غيابها بسبب تعليقاتها المعادية للمتحولين جنسياً الأخيرة، وذلك بعد ما غردت حول الإصلاحات المقترحة للقانون الاسكتلندي التي من شأنها أن تسمح للناس بتحديد جنسهم الحقيقي بسهولة أكبر، وذلك بعد ما قالت الحكومة الاسكتلندية إنها تريد إلغاء الفحوصات الطبية للأفراد الذين يسعون للحصول على شهادات الاعتراف بالجنس والسماح لهم بالعيش كجنسهم الجديد قبل اعتمادها قانونًا.

وتمت إدانة آراء الكاتبة التي تم وصفها بـ«المناهضة للمتحولين جنسيًا»، من فريق التمثيل الأساسي لأفلام «هاري بوتر».