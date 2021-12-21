المغرب يلغي احتفالات رأس السنة.. ويفرض حظر تجول لمنع انتشار كورونا

قررت الحكومة المغربية، اليوم، إلغاء احتفالات رأس السنة لهذا العام، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فرض حظر تجول في المغرب بسبب كورونا

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة قررت أيضا فرض حظر للتجول من الساعة 12 ليلا إلى 6 صباحا في ليلة رأس السنة، كتدبير احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

تدابير مشددة للحد من انتشار كورونا

وقالت الوكالة، إن الحكومة قررت اتخاذ تلك التدابير؛ استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

انتكاسة وبائية في المغرب بسبب كورونا

وقبل نحو أسبوع، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن «انتكاسة وبائية» تمر بها المملكة، وذلك بعد تخلي عدد كبير من المواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية، ودعت إلى تسريع وتيرة التطعيم.

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في المغرب

وسجلت البلاد الأربعاء الماضي 219 إصابة إضافية بفيروس كورونا بارتفاع 62 حالة عن اليوم الذي قبله، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 951763 حالة، كما قالت الوزارة إنها سجلت أول إصابة بالمتحور أوميكرون لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء.

تراجع الإقبال على مراكز التطعيم

وكانت أعداد الملقحين بفيروس كورونا في المملكة المغربية قد بلغت بالجرعة الأولى 24475639، وبالجرعة الثانية 22797887، وبالجرعة الثالثة 2099402، وسجلت الوزارة في وقت سابق تراجع الإقبال على مراكز التطعيم، بعد فرض جواز التلقيح في 21 أكتوبر الماضي، وما صاحبه من جدل واحتجاجات، وأكد عضو من اللجنة العلمية ضد «كوفيد 19» أنّ المتحور الجديد «أوميكرون»، الذي تم تسجيل أول حالة مؤكدة مصابة به يوم الأربعاء الماضي بالمغرب، قد تحور داخليا، مفيداً بأنه أمر ممكن وهو ما حدث في بلدان أخرى.