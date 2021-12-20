«التنمية المحلية»: إنفاق 400 مليون جنيه على محافظات الصعيد خلال 8 سنوات

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج تنمية الصعيد والمشرف على مشروع حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنَّ الدولة أنفقت 400 مليار جنيه خلال 8 سنوات (بما فيها المتوقع إنفاقه في العام 2021/ 2022)، بعيدًا عن مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن متوسط إنفاق الدولة على الصعيد في السنة الواحدة خلال الفترة من 2000 إلى 2014 كان لا يصل إلى 4 مليارات جنيه في السنة.

وأضاف أنها وصلت حاليًا إلى 50 مليار جنيه في العام، مشددًا على أن هناك 34 مركزًا في مبادرة حياة كريمة من الصعيد، وأن الصعيد كله به نحو 69 مركزًا، والـ35 مركزًا المتبقية ستنضم إلى المبادرة في الأعوام المقبلة.

155 مليار جنيه في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

وأكد «الهلباوي»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء الاثنين، أن تكلفة المشروعات الموجودة في الـ34 مركزًا في الصعيد ضمن المبادرة تصل إلى 155 مليار جنيه، وقابلة للزيادة، من دون الأنشطة الاقتصادية التي ستدخل فيما بعد، أما المرحلة القادمة ستنفق الدولة على قرى الصعيد نحو 170 مليار جنيه، مشددًا على أن الخطة تضمن وصول كل المرافق إلى نسبة 100% في هذه القرى، وبالتالي فإن الدولة لا تعمل بمسكنات فقط ولكن وفقًا لحلول نهائية لمشاكل الصعيد.

وأشار إلى أنه بالنسبة لخدمات التعليم سيقام مدرسة فنية لكل 100 ألف مواطن، ومدرسة ثانوية لكل 10 آلاف مواطن، موضحًا أنهم يتبعون معايير علمية لتحديد أماكن المشاريع، وهناك مراعاة لجودة التنفيذ لكي لا يعاد تنفيذها مرة أخرى بعد وقت قصير، وهناك 331 مجمع حكومي في كل قرية أم في كل مركز، تسهل على المواطنين الحصول على الأوراق المطلوبة، إضافة إلى الميكنة والإدارة الموحدة.

تسهيلات للمستثمرين

وشدد على أن الدولة تسعى إلى إنشاء طرق وتدرب العمالة في الصعيد، وتيسر إجراءات استخراج التراخيص، الأمر الذي يجذب المستثمرين لإنشاء مشروعات في الصعيد.