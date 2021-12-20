وكيل «الشيوخ»: تنمية الصعيد حصاد 7 سنوات من العمل الدؤوب في جنوب مصر

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، إنَّ الاهتمام بتنمية الصعيد أصبح واقعًا حقيقيًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصًا منذ ثورة 30 يونيو، موضحًا أنّ الصعيد لم يحظَ باهتمام كبير من الدولة المصرية مثلما حدث في عهد الرئيس، بعد رصد المليارات في عشرات المشروعات القومية العملاقة، لتغيير الواقع بالصعيد، وزيادة الفرص التنموية والاستثمارية به.

الجهود الكبيرة والمشروعات العملاقة

ونوّه أبوشقة، بالجهود الكبيرة والمشروعات العملاقة التي تبذلها الدولة، بتوجيهات الرئيس، لتغيير وجه الصعيد بشكل غير مسبوق، وتعزيز البنية التحتية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وشبكة طرق إقليمية عملاقة، مضيفًا في بيان: «ما يحدث في الصعيد، ليس سوى فيض كبير من الاهتمام المتبادل بين القيادة السياسية وأهالى الصعيد، منذ أن وقَّع الرئيس السيسي القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء (هيئة تنمية الصعيد)، بعد إقراره من مجلس النواب، وظهرت نواياه الصادقة تجاه مد يد العون لهذه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية».

وتابع بأنَّ مصر منذ عام 2014، لم تدخر جهدًا في تحسين حياة المواطنين، خصوصًا في الصعيد، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أن الصعيد حصل بالفعل على حصة ممتازة من مشروعات التنمية والعمران والتطوير الشامل في ربوع الوطن، مؤكدًا أنّ ما نشاهده من تطور ملموس وتنمية حقيقية، سيسهم بشكل كبير في وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة وآمنة لمحافظات الصعيد.

أبوشقة: مصر تحصد ثمار 7 سنوت من العمل الدؤوب

وأكد رئيس حزب الوفد، أننا نحصد الآن ثمار 7 سنوات من العمل الدؤوب لتحقيق تنمية حقيقية لجنوب مصر، مشيرًا إلى أنَّ المشروعات العملاقة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتقلت من مرحلة التخطيط والتنفيذ، لتصبح واقعًا ملموسًا على الأرض، بعدما تحقق إقامة 14 محورًا على النيل خلال 7 سنوات، مقابل 4 محاور منذ 150 عامًا، خصوصًا أن الرئيس السيسي، يتابع بنفسه، وبشكل دوري، معدلات تنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها من أجل خدمة أهالينا في الصعيد بالمجالات المختلفة.

وأضاف أن هناك العديد من المشروعات التي سترى النور قريبًا، وتشمل مجالات البترول والكهرباء والنقل والصحة والإسكان والصناعة والزراعة، بما يحقق نهضة تنموية وخدمية لأهل الصعيد، بخلاف ما توفره هذه المشروعات من فرص عمل حقيقية، مباشرة وغير مباشرة.

وذكر أن إحصاءات وزارة التخطيط، تؤكد ما حظيت به محافظات جنوب مصر باستثمارات حكومية في خطة العام المالي الحالي 2021-2022، بإجمالي 92.4 مليار جنيه، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.

اهتمام الرئيس بتنمية صعيد مصر

وأشار المستشار بهاء الدين أبوشقة، إلى أنّ اهتمام الرئيس بتنمية صعيد مصر، بدأ عام 2014 بالمشروع القومي بمحاوره الأربعة المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب مصر، وإطلاق المشروع القومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة في الصعيد، والتوسع في إجراءات الحماية المجتمعية.

محافظات الصعيد حظيت بـ47 مليار جنيه لتنميتها

واعتبر أبوشقة، أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتنمية صعيد مصر تأتي في إطار صعيد جديد يكون أحد أذرع التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أنَّه لا يزال في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات خصوصًا في السياحة.

وأوضح أن محافظات الصعيد حظيت باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار بخطة عام 20/2021 تشكل 30% من جملة الاستثماراتِ الحكومية الموزعة وبزيادة قدرها 55 % عن الموازنة السابقة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تعد سابقة لم تحدث من قبل، بأن يتم توجيه قدر كبير من استثمارات الدولة لمحافظات الصعيد فقط.

وأكد أبوشقة، أنَّ الصعيد وما به من موارد أساسية يُعتبر ركيزةً أساسية لضخ مزيد من الاستثمارات، نظرًا لوجود زراعات متنوعة تعوّل عليها الحكومة في صناعات المواد التموينية الرئيسية، والكثير من الموارد الطبيعية والسياحية.