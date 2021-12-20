انتشال جثة شاب غرق في الرياح التوفيقي ببنها

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، حيث انزلقت قدماه وسقط في المياه، أثناء وقوفه على كورنيش الرياح التوفيقي في منطقة أتريب ببنها، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتولت الجهات للمعنية التحقيق، وأمرت بدفن الجثة عقب أعمال الصفة التشريحية ومناظرة مفتش الصحة.

بلاغ بغرق شاب في بنها

وتلقى مأمور قسم ثان شرطة بنها بلاغاً من الأهالي بغرق شاب في مياه النيل بكورنيش الرياح التوفيقي بدائرة القسم، وأخطر اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوات الإنقاذ والحماية للمدنية.

تفاصيل انتشال جثة غريق بنها

وتبين من تحريات المقدم محمد ثروث رئيس مباحث قسم ثان بنها، أنه في أثناء وقوف «أ.ر.ا» 26 عاما، برفقة صديق له على كورنيش النيل بالرياح التوفيقي في بنها انزلقت قدماه، وسقط في المياه، ولم يستطع الثاني إنقاذه وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة، ونقلت إلى مشرحة مستشفى بنها العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.