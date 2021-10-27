الاستعانة بحفار عملاق للبحث عن جثة غريق بنها

لا تزال جهود البحث والتمشيط مستمرة لفرق الإنقاذ النهري وغواصين الخير بمنطقة قرية كفر طحلة مركز بنها لمحاولة الوصول إلى جثة طالب بنها الغريق محمد عزت بلال لليوم الـ 11 على التوالي.

وتواصل فرق الإنقاذ المكون من 5 محافظات محاولات العثور علي الجثمان طوال الفترة الماضية، عقب غرقه الأحد قبل الماضي أثناء نزوله للاستحمام مع مجموعة من زملائه.

قراءة القرآن والدعاء بمكان الغرق

ويواصل المواطنون وأقارب غريق بنها التجمع يوميًا بمنطقة الغرق في قرية كفر طحلة لقراءة القرآن علي مدار اليوم بتوزيع أجزاء القرآن على الحاضرين والختمة والدعاء بظهور الجثمان، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأسرة علي مواقع التواصل الاجتماعي أملا في العثور علي الجثمان المختفي منذ 11 يومًا.

غواصون من 5 محافظات وحفار من الري يواصلون البحث

ومن جانبه، قال الكابتن محمد الدولار أحد الغواصين المشاركين في عمليات البحث إنه تم الدفع بفريق متخصص من الغواصين من 5 محافظات تضم الإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية، والاستعانة بحفار عملاق من وزارة الري لإزالة الأشجار والحشائش والبحث في بعض حفر قاع النيل بالمنطقة والتي يشتبه الأهلي أنها وراء اختفاء الجثمان، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بكشافات ليلية بالمنطقة نظرًا لطبيعة مكان البحث الذي يصعب الرؤية فيه والتي لا تزيد عن نصف متر أمام الغواص.

وأوضح عم طالب بنها الغريق أن الجميع يأمل في ظهور الجثة لدفنها وتطيب قلب والده المكلوم الذي تلقى خبر وفاة ابنته قبل حادث غرق نجله بأيام، إذ ناشد الجهات المختصة والمسئولين بالدفع بأجهزة حديثة والاستعانة بالضفادع البشرية ولانشات مزودة بأجهزة لكشف القاع والسونار الحديث لتسهيل عمليات انتشال الجثمان.

وشهدت قرية كفر طحلة بمدينة بنها في محافظة القليوبية غرق شاب يدعى محمد عزت «طالب بالصف الثاني الثانوي»، بعد نزوله للاستحمام بمياه النيل «فرع دمياط»، إلا أنه تعرض للغرق، ولا تزال أعمال البحث عن الجثمان جارية منذ الأحد قبل الماضي حتى اليوم.