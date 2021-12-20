تحرير 165 مخالفة تموينية في حملة بقرى مركز قنا

وجّه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكليفات باستمرار الحملات التموينية بقرى قنا

وكلف أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، رؤساء القرى بشن حملات مكبرة بجميع قرى وتوابع مركز قنا لمتابعة سير العمل بالمخابز والالتزام بالمواعيد، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة، ومتابعة حركة البيع بجميع محلات الخضروات والفاكهة للوقوف على الأسعار.

وشدد على التأكد من عدم المغالاة على المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم، بالتنسيق بين مسؤولي التموين والصحة والبيئة والأمن الصناعي والمجالس القروية.

165 مخالفة تموينية

وأوضح أنور في بيان، أن الحملة أسفرت عن تحرير 165 محضراً تموينيا بالمجالس القروية بمركز قنا، شملت 33 مخالفة تموينية بقطاع التموين و19 مخالفة بقطاع البيئة بالإضافة إلى 32 بالنظافة وفي قطاع الإشغالات 63 مخالفة و18 مخالفة لمحلات دون ترخيص.

قرى شملتها الحملة التموينية

وتابع أن قروي دندرة قد حرر 18 محضراً، و48 محضراً بمجلس قروي أولاد عمرو، 22 محضراً بقروي المحروسة، كما حرر قروي الجبلاو 27، بالإضافة إلى 15 محضراً بقروي القناوية، و29 بأبنود، و6 بمجلس قروي الأشراف.

كما شدد أنور على رؤساء القرى والإدارات بالمتابعة المستمرة للمخابز والمحال وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.