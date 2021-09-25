فحص 785 مواطنا في قافلة طبية بقنا ضمن «حياة كريمة»

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بمقر الوحدة الصحية بقرية «أبو دياب»، غرب مركز دشنا، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد .

تفاصيل القافلة الطبية المجانية

وقال محافظ قنا في بيان صحفي، اليوم، إن القافلة وقعت الكشف الطبي على 785 مواطنا في 7 تخصصات طبية بواقع «232 حالة باطنة، 169 حالة رمد، 141 حالة طب أطفال، 97 حالة أمراض جلدية، 80 حالة جراحة، 32 حالة تنظيم الأسرة، 24 حالة تنظيم أسرة».

وأضاف أن القافلة أجرت فحوصات معملية لعدد 99 حالة وإجراء الأشعة لـ 18 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

صحة قنا: ندوة توعوية بجانب القافلة الطبية

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن القافلة قدمت خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة، كما قدمت القافلة خدمات توعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، حضرها 81 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي.