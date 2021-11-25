محافظ قنا يشهد تدشين حملة «16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة

شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، تدشين حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار «يشيلوها إتنين» وذلك خلال استقباله المسيرة التي نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بقنا بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال إيجبت وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة، وذلك بمشاركة الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا.

محافظ قنا مدة الحملة 16 يوم

وقال محافظ قنا، إن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة هي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم تبدأ من 25 نوفمبر من كل عام وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر حتى 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة اختارت اللون البرتقالي لونا رسميا للحملة، تعبيرًا عن الأمل في الوصول إلى مستقبل مشرق خالٍ من العنف.

حماية المرأة ضد العنف

وأضاف الداودي، أن القيادة السياسية تعمل من أجل حماية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وتمكينها باعتبارها أحد أهداف إستراتيجية مصر 2030، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على القضاء على كافة أشكال العنف المباشر وغير المباشر ضد المرأة.

وأشاد الدوادي، بدور فرع المجلس القومي للمرأة فيما يقدمه من دعم وتنمية لقدرات ومهارات المرأة القنائية، لافتًا إلى أن التاريخ المصري يؤكد على مكانة المرأة الكبيرة وشغلها للكثير من المناصب السياسية في شتى مراحل تاريخ الدولة المصرية.

مسيرات شبابية طويلة

من جانبها أشارت هدى سعدى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، إلى أن فعاليات الحملة تشمل مسيرة للشباب والفتيات بالطفطف ويعقبها احتفالية إطلاق الحملة، ثم معسكر مناهضة العنف بمشاركة الشباب والرجال، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية في عدد من مدن المحافظة للعمل على تشكيل ثقافات الشباب وتعزيز القيم الاجتماعية ورفع الوعي لديهم بحقوق المرأة وقضاياها لخلق جيل جديد متميز واع بقضايا المرأة وداعم لها.