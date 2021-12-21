المهندسين: تكريم رموز هندسية وقامات علمية بشعبة الميكانيكا «صور»

أقامت شعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس عادل درويش، اليوم، حفلًا كرمت فيه «القامات العلمية والهندسية الكبيرة أعضاء اللجنة الاستشارية ولجنة القيد والمعادلات بالشعبة بمقر نادي المهندسين بأبو الفدا»، بحسب بيان صادر عن النقابة اليوم، وذلك برعاية المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، وحضور المهندس الاستشاري حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.

وبحسب بيان نقابة المهندسين، ألقى المهندس عادل درويش رئيس الشعبة الضوء على الدور الهام الذي قام به أعضاء اللجنة الاستشارية، ولجنة القيد والمعادلات بالشعبة، خلال عام 2020/2021، والمتمثل في مناقشة مهندسي الشعبة للحصول على لقب استشاري، وكذلك مراجعة وفحص ملف القيد للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خارج جمهورية مصر العربية.

درويش يشكر القامات الهندسية على دورهم الفعال

كما وجه «درويش»، شكر النقابة العامة للمهندسين، متمثلة في شعبة الهندسة الميكانيكية للقامات الهندسية لدعمهم ومشاركتهم البناءة في أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنها السابقة الأولى من نوعها، أن تقوم الشعبة بمثل هذا التكريم.

وأوضح رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، أن اللجنة الاستشارية بالشعبة عقدت 17 اجتماعًا منذ يوليو 2020، حتى نوفمبر 2021، تلقت خلالها 116 طلبًا للحصول على لقب استشاري، تمت الموافقة على 48 طلبًا منها، واستيفاء 29 طلبًا، وعدد 5 طلبات جاهزة للمقابلة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تعد تحت الدراسة 34 طلبًا، كما تم تلقي عدد 4 طلبات للحصول على مكتب استشاري تم الموافقة عليها جميعًا.

وأضاف درويش، أن لجنة القيد والمعادلات كانت قد عقدت 21 اجتماعًا تلقت خلالها 252 طلب قيد ومعادلات تمت الموافقة عليها جميعًا، كما تمت الموافقة على عدد 46 طلب إضافة لقب دكتور كانت تلقتها اللجنة.

شعبة الميكانيكا تستضيف العالم فاروق الباز

أعرب المهندس الاستشاري حسن عبد العليم أمين عام النقابة عن سعادته بوجوده بين زملائه بالشعبة التي ينتمي إليها لتكريم قامات هندسية وعلمية كبيرة، موضحًا أنه قد شارك في عمل لجنة القيد والمعادلات بشعبة الهندسة الميكانيكية لمدة عام كمقرر لها.

وأكد أن الشعبة خلال العامين الماضيين، بذلت مجهودات كبيرة وقامت بأنشطة كثيرة يشهد لها الجميع، من بينها المحاضرات والندوات التي عقدت عن طريق «زووم» فترة انتشار كورونا، التي شهدت إحداها استضافة العالم المصري الكبير فاروق الباز، وكذلك سلسلة المحاضرات المجانية، التي يحاضر فيها خبراء وعلماء كبار في مجالات الهندسة الميكانيكية، التي تعد بمثابة ورش عمل تدريبية يستفيد منها شباب المهندسين وحديثي التخرج.

نادي المهندسين في أبو الفدا يستضيف التكريم

فيما أعرب المهندس الاستشاري هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة خلال كلمته، عن سعادته باستضافة حفل التكريم في مقر نادي المهندسين بـ«أبو الفدا»، موجهًا شكره لرئيس شعبة الهندسة الميكانيكية على العطاء والجهد والنشاط غير العادي الذي أثنى عليه الجميع.

ووجه الدكتور طاهر جمال الدين أبو اليزيد، رئيس اللجنة الاستشارية لشعبة الهندسة الميكانيكية شكره الجزيل لنقابة المهندسين لإتاحة الفرصة له ليكون مشاركًا بجهده في إحدى لجان شعبها الهندسية والتي تضم أسماء وقامات هندسية لها باع كبير في العمل الهندسي، كما وجه شكره الخاص لرئيس الشعبة الميكانيكية والذي من خلاله تعرف عن قرب بالأمين العام وقائمة طويلة من زملاء المهنة ومنهم أساتذة له شخصيًا.