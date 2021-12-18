اختيار هاني ضاحي بالإجماع رئيسا شرفيا لاتحاد المهندسين العرب

عقد اتحاد المهندسين العرب، اليوم السبت، اجتماعه الدوري رقم 77، بالعاصمة السورية دمشق، وشهد الاجتماع اختيار المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، رئيسًا شرفيًا لاتحاد المهندسين العرب بالإجماع، نظرًا لأن جمهورية مصر العربية هي الدولة المستضيفة لاتحاد المهندسين العرب، وتقديرًا للدور الرائد الذي تلعبه مصر ونقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس ضاحي في رفع شان الاتحاد والهوية العربية، خلال السنوات الأخيرة ودورها الملموس في رفع شأن مهنة الهندسة والمهندسين.

وسبق الاتفاق خلال اجتماع العام الماضي للاتحاد، على أن تكون رئاسة الاتحاد بدورية سنوية، طبقًا للحروف الأبجدية، وقد تم اقتراح اليوم وموافقة جميع الحضور على منح العضوية الشرفية لنقيب مهندسي أكبر تجمع مهندسين بالوطن العربي.

أكبر تجمع مهندسين بالوطن العربي

شارك في اجتماع الاتحاد عن نقابة المهندسين المصرية، وفد برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وعضوية كل من المهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندسة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، إضافة إلى المهندس هشام أبوسنة، أمين بيت المال باتحاد المهندسين العرب.