الأهلي يهزم الزمالك 71/64 في دوري سوبر السلة

استعاد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، توازنه من جديد بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة 71/64 في مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري السوبر لكرة السلة.

الأهلي سقط في المباراة الماضية أمام المصرية للاتصالات في مفاجأة من العيار الثقيل، في حين خسر الزمالك آخر 3 مباريات، وتذيل بنتائجها جدول الترتيب قبل أن تضاف المباراة الرابعة على التوالي ليعاني بطل الدوري في النسخة الماضية هذا الموسم.

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