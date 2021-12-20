الأهلي يهزم الزمالك 71/64 في دوري سوبر السلة
كتب:
الوطن
11:30 م | الإثنين 20 ديسمبر 2021
سلة الأهلي
استعاد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، توازنه من جديد بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة 71/64 في مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري السوبر لكرة السلة.
الأهلي سقط في المباراة الماضية أمام المصرية للاتصالات في مفاجأة من العيار الثقيل، في حين خسر الزمالك آخر 3 مباريات، وتذيل بنتائجها جدول الترتيب قبل أن تضاف المباراة الرابعة على التوالي ليعاني بطل الدوري في النسخة الماضية هذا الموسم.
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