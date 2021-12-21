بـ 5 آلاف جنيه.. احصل على عائد شهري يصل إلى 10.5% على مدخراتك

بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند 8.25% و9.25% على التوالي، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، يرغب الكثيرون في معرفة عوائد شهادات الادخار في البنوك.

وتهتم البنوك المحلية بتوفير منتجات مصرفية ذات عائد مرتفع لجذب مدخرات الأفراد، وأهم تلك الأوعية الادخارية الشهادات وحسابات التوفير، ويستعرض ذلك التقرير عوائد شهادات الادخار أحد أكبر البنوك الخاصة من حيث الأصول في السوق المحلية؛ البنك العربي الأفريقي الدولي.

ويختلف العائد على الشهادة الادخارية وفقاً لآجالها ولدورية العائد وكذلك قيمتها، ويوفر البنك العربي الأفريقي للمستثمرين الأفراد وكذلك القصر، شهادات إدخار أميرالد بالجنيه المصري، وهي الأكثر تنوعاً في مددها والأكثر تعدداً في دورية صرف العائد، بفائدة تنافسية معفاة من الضرائب.

مميزات شهادات الادخار «اميرالد» من البنك العربي الأفريقي

-آجال متنوعة، تمتد بين 3 إلى 10 سنوات.

-الاختيار بين عائد تنافسي ثابت أو متغير.

-عائد شهادات ادخار «أميرالد» معفى من الضرائب بالكامل.

-تتعدد دورية صرف العائد بين يومي وشهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي.

-الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5 آلاف جنيه مصري ومضاعفاتها.

-إمكانية السحب على المكشوف، بحد أقصى 90% من قيمة الشهادة.

-إمكانية استرداد قيمة الشهادة كاملة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

-تسهيلات ائتمانية تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

فوائد متنوعة على شهادات «أميرالد» البنك العربي الأفريقي

1.شهادة ادخار أميرالد الثلاثية

-مدتها 3 سنوات.

-قيمة الشهادة بالجنيه المصري.

-عائد سنوي، يمكن صرفه شهريًا بفائدة 10.5%، أو ربع سنوياً بنسبة 10.75%، أو نصف سنوياً بفائدة 10.87%، أو سنوياً بنسبة 11%.

2. شهادة «أميرالد» الخماسية

-مدتها 5 سنوات.

-قيمتها بالجنيه المصري.

-عائد سنوي، يمكن صرفه شهرياً بنسبة 10.37% أو ربع سنوي 10.62% أو نصف سنوي 10.87% أو سنوي بفائدة 11%.

3. شهادة «أميرالد» السباعية

-مدة الشهادة 7 سنوات.

-بالعملة المحلية، الجنيه.

-عائد سنوي، يمكن صرفه شهرياً 10.31%، أو ربع سنوياً بفائدة 10.56%، أو نصف سنويًا بـ 10.68%، أو سنوياً بفائدة 10.8%.

4. شهادة «أميرالد» بآجال 10 سنوات

-مدة الشهادة تصل إلى 10 سنوات.

-المدخرات بالعملة المحلية.

-العائد سنوي، ويمكن صرفه شهرياً بفائدة 10.25%، أو ربع سنوياً بنسبة 10.5%، أو نصف سنوياً بـ 10.6%، أو سنوياً بفائدة 10.75%.

وهناك بعد الشروط لشراء شهادات الادخار من البنك العربي الأفريقي الدولي:

-أن يكون لدى العميل حساب مصرفي بالفعل.

-الشهادة بعد مدتها لا تجدد تلقائياً.