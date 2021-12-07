تعرف على أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية

يبحث العملاء والمواطنون عن أفضل الأوعية الادخارية في البنوك المصرية طوال الوقت لتحقيق أرباح شهرية أو سنوية نتيجة للمزايا والمنتجات والخدمات، خاصة الأوعية الادخارية التي تقدمها لجذب مزيد من العملاء وزيادة عدد المتعاملين وتوسيع قاعدة العملاء.

وتتصدر المشهد شهادات الادخار ذات العائد الثابت قائمة أوعية الادخار المصرفية، وذلك لاهتمام البنوك بإضافة مزايا إلى تلك المنتجات التي يتم طرحها والتي تحقق أعلى عائد على مدخرات الأفراد، بأفضل سعر فائدة.

الأوعية الاستثمارية الأكثر أماناً

وتتميز شهادات الادخار بأنها أحد أهم الأوعية الاستثمارية الأكثر أماناً للمدخرين خلال الفترة الحالية، خصوصا أنها دائما تكون معفاة من الضرائب وإلى حد بعيد خالية المخاطر.

وتتيح البنوك الخاصة العاملة في مصر لعملائها العديد من أنواع شهادات الادخار، من حيث العملة أو الآجال، وبدوريات عائد متعددة، بمعدلات فائدة متباينة.

شهادات وعلى مستوى الشهادات الادخارية داخل البنوك بالسوق المحلية، من حيث الأصول، وتقدم البنوك شهادات الادخار بالعملة المحلية، متنوعة العائد والآجال.

شهادات الادخار الثلاثية

فهناك شهادات الإدخار الثلاثية، بعائد شهري 9.5%، وربع سنوي 9.75%، فيما بلغت الفائدة النصف سنوية 10%، والعائد الفعلي في تاريخ الاستحقاق 9.5%.

كذلك، بلغت الفائدة على شهادات الخير الثلاثية، بعائد ثابت شهري 9%، فيما بلغ معدل الفائدة على الشهادات الخماسية، بعائد ثابت شهري 9.75%، وربع سنوي 10%، ونصف سنوي 10.25%، فيما سجلت الفائدة الفعلية 9.5%، في تاريخ الاستحقاق.

بلغ معدل الفائدة الفعلي على الشهادات الثلاثية متغيرة بعائد شهري 7.5%، فيما حققت الفائدة على الشهادات السباعية بعائد ثابت شهري أو ربع سنوي أو سنوي 2.25%.

يجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى لشراء شهادات الإدخار، ذات العائد الثابت، في البنوك ، يصل 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.