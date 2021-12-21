وفاة شاب بأسيوط في ظروف غامضة.. وأسرته: انتحر

توفي شاب في ظروف غامضة بقرية النواورة التابعة لمركز البدارى في محافظة أسيوط، ورجحت أسرته انتحاره بسبب أزمات نفسية يمر بها، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البدارى المركزي تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ من المستشفى المركزى يفيد بوصول المواطن «محمد.ع»، 26 عاما، مقيم بقرية النواورة دائرة المركز جثة هامدة، ووجود شبهة انتحار في الوفاة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

شبهة انتحار وأسبابها

وبانتقال قوات من الشرطة للمستشفى وسؤال أسرة المتوفى ذكروا أنهم فوجئوا به يصرخ ويعاني من إعياء ومرض شديد، وعلى الفور نقلوه للمستشفى وتوفي قبل وصوله للمستتشفى

وأضاف أفراد أسرته أنهم لا يعلمون سببا لذلك، مرجحين أنه قد يكون تناول مادة سامة بهدف الانتحار وذلك لأنه كان يمر بمشكلات نفسية في الفترة السابقة.

كلفت المباحث بالتحري حول سبب الوفاة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حالات الانتحار لأمراض نفسية

وشهدت محافظة أسيوط عددا من حالات الانتحار وذلك لسوء حالتهم النفسية من بينها حادث انتحار موظف بالوحدة المحلية بجرف سرحان التابعة لمركز ديروط، بشنق نفسه بحبل لسوء حالته النفسية، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط المركزى تحت تصرف النيابة.

وكذا عندما عثر سكان شارع المطرانية التابع لمدينة القوصية فى محافظة أسيوط، على جثة شاب انتحر شنقا داخل منزله لسوء حالته النفسية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة.