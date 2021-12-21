تفاصيل مقاضاة دينا حسين بسبب الإساءة لسمعة مصر.. والمطربة: «كنت بفضفض»

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، على فيديو منشور بأحد القنوات الفضائية تهاجم فيه المنتجين الذي أصدَر اتحاد نقابات المهن الفنية بيانًا للرد عليها مع إعلانه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وقال «زكي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»: «تفاجأنا بفيديو على أحد قنوات اليوتيوب غير المعروفة بواحدة بيقولوا عليها فنانة، وهي لا شيء خالص، وبتتكلم وبتدين الفن والفنانات، وإنه لازم يبقى فيه مساومات ولازم تعري وترافق، وكلام من الألفاظ الرخيصة بتهين بيه فنانات مصر وتهين بيه المهنة اللي بنحترمها».

وتابع: «هناخد اجراءات قانونية وهي لا شيئ نكرة وهي مش معروفة خالص خالص لكنها لا دي فرصة انها تتشهر وتبقى تريند وتعلق فشلها على شماعة الفن واحنا مش هنسمح للفن يبقى ملطشة وأي حد هيهين هذه المهنة التي نحترمها ونقدسها ويتكلم عنها بشكل لا يليق احنا هنتخذ ضده الاجراءات الجادة والصارمة».

فيديو لمطربة تتهم بعض المنتجين بالانحراف

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطربة دينا حسين تقول: «انا جبت أخري ..يعني أنا مش عارفة هل أنا صوتي وحش، شكلي وحش، فيا عيب، فيا حاجة؟ معتقدش، انا كل ما أروح شركة إنتاج يقولي الله يا فنانة صوتك جميل، خلاص هنبتدي شغل ويبص في حتة تانية خالص ويبص لشكلي أو لجسمي، أو يرافقني ويصاحبني أو يتجوزني عرفي، هو أنا لازم أقدم تنازلات.. لازم أعمل حاجة غلط، أنا طلع عيني لحد ما وصلت للي أنا فيه».

وأضافت: «أنا مقولتش إني مش بقوم من على السجادة، أنا بسهر وليا صحابي أولاد أكتر من البنات،وبعمل كل اللي انا عايزاه في سني وبلبس قصير ومفتوح وكل حاجة، وبتبسط بطريقتي وبمزاجي بس أنا مش عايزة أعمل حاجة غلط ومش عايزة اعمل حاجة غلط».

وتابعت: «دراسة ودرست وشغل في الشارع واشتغلت، في الأوبرا واشتغلت، سافرت وعملت كل حاجة تأهل الفنان يكون ناجح، تعبت على نفسي، خدتها من تحت، انا عايزة انجح واوصل ما عنديش مشكلة أتعب، بس عايزة أوصل وانجح، حتى لو هموت فيها أوصل باحترامي وكياني وبصوتي..شوفوا شغلي وقيموه ومش لازم أعمل حاجة غلط أو امشي في سكة وحشة».

الفن سمعته وحشة

واستطردت: «هو احنا سمعتنا وحشة من فراغ، مش شرط الغنا بس، فيه تمثيل وأي نوع من انواع الفن سمعته وحشة وانهم بيعملوا فيه حاجة غلط وليه بتبصو للحاجات الشمال..متشوفوا شغلي لان شغلي ده اللي هيكسبكوا ويكسبني انا تعبت وانا مش عارفة اعمل ايه ولو الفن بالمنظر ده ولازم اقدم تنازلات ولازم اصاحب المنتج ولازم ارافق احسن لي اقعد لي بكرامتي اكرم لي انا تعبت وشوفوا لي حل..لو صوتي وحش قولوا لي اقعدي في بيتك متشتغليش لو فيا عيب قولي انا مش عارفة اعمل ايه اقسم بالله».

الفيديو قديم من سنة ونص

وقالت دينا حسين إن الفيديو قديم ومر عليه عام ونصف وأنها نشرت هذا الفيديو بسبب موقف لها مع أحد الأشخاص واتهمت في تصريح خاص لـ «الوطن» أحد الأشخاص بينها وبينه بعض المنازعات القضائية بأنه هو الذي أرسل الفيديو القديم لقناة الجزيرة.

وأضافت: «عدى سنة على الحوا رده وقناة الجزيرة هي اللي نشرته واكيد وراه سبونسر للموضوع والسبونسر ده اكيد الشركة اللي كنت ماضيه معاها وطلعوا هربانين وعليهم قضايا نصب لاني رافعة عليهم قضية فسخ تعاقد هما اللي اكيد مولوا القناة بتاعت الجزيرة دي وانا ماليش دعوة وانا صحيت لقيت الدنيا مقلوبة والدنيا اتقلبت عليا وانا مش فاهمة».

لم أقصد الاساءة تمامًا

ووجهة دينا حسين رسالة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قائلة: «انا مقدرش اقول غير الحقيقه انا بحب استاذ هاتي شاكر من وانا طفله وبحترم فنه من صغري اصلا ومن عشاقه والدكتور اشرف زكي كل الي اعرفه عنه انه شخص محترم وذواق وفنان راقي معرفش ولكن انا بقول للاتنين ولكل الناس الي اساءت فهمي انا لم اقصد الاساءه تماما».

كنت زعلانة على نفسي

وتسائلت: «ازاي أسيء لبلدي الي عايشه من خيرها وفيها وخيرها ع الدنيا بحالها وازاي انا بصغر سني وحجمي فنيا ازاي انا الي هعقب واعلق ع الفن واقول شيء وحش عنهم انا يوم ما نزلت فيديو بتكلم فيه كان ع صفحتي الشخصيه لا قصدي ترند ولا غيره وكل الي عارفني عارف اني مليش ف الجو ده انما انا بتكلم وبتعامل ع صفحتي مع صحابي ومتابعيني كانهم اهلي وبيعرفو عني كل حاجه مدايقاتي أو بسطاني».

وتابعت: «انا مليش حد ف حياتي غير امي وهما فتكلمت وقولت استيائي لفئة معينه من المنتجين معممتش الكلام كنت زعلانه على نفسي والموضوع لاقيته انتشر بسرعة البرق ولاقيت ريهام سعيد بيطلبونيلبرنامجها وطلعت وكنت مش عايزه اطلع اصلا ومتوتره مليش ف الجو ده ولا ف تسليط الاضواء تماما وشرحنا الموضوع وبينناه اكتر واستاذه ريهام ساندتني ف ده وقولنا ان مش كل النتس وحشه وان زي مافي كده في كده في الكويس قبل الوحش ويمكن اختياراتي انا للناس وحشه».

حبة فضفضة قلبوا عليا الدنيا

وأضافت: «ولو كنت اعرف ان حبة فضفضه ممكن تقلب الدنيا وتسيء فهمي كده مكنتش قولتها انما انا لا قصدي تشويه ولا اساءه لبلدي الي عايشه من خيرها ولا للقن الي اتعلمت ع ايده ازاي اغني واتربيت عليه».

واختتمت «عايزه اقول اني اصغر بكتير من كل الي بيجرى لي ده ومكنتش اقصد اي اهانه واني اسفه لكل الناس علي اي شيء اغضبهم مني وبسببه اساؤ فهمي واسفه لنفسي عشان انا الي عملت كده فيها ووكلت امري لرب الكون والي عايزه هيكون واي قرار النقابه الموقره هتاخده ف امري انا راضيه بيه وعلي راسي».