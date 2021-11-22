أشرف زكي: سنمنع مطربي المهرجانات من الغناء في السينما.. ومؤتمر قريبا لحل الأزمة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مطربي المهرجانات لن يعملوا في السينما، إلا بعد الحصول على موافقة من نقيب الموسيقيين، معقبًا على رفض النقابة الاعتراف بهم: «خلاص وأنا مالي، لو مش هتجيلي موافقة من النقابة، أنا مش هدي تصريح للعمل، وممنوع الغناء في الأفلام السينمائية دون تصريح».

تغليب لغة الحوار

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي: «نحتاج نعلي لغة الحوار ونقعد ونشوف لغة تفاهم، لكن في الآخر، لا مكان لأي حد عايز يشوه الفن، ويجب وضع نوع من الضوابط، لأن الجمهور لما بيلاقي حاجة مسيئة بيلومنا إحنا».

وتابع: «أنا شايف إن الوقفة مفيدة لكل الأطراف، ولازم كل الأطراف تعيد حساباتها، وتشوف لو فيه هناك منطقة وسطى، ونحقق ما تريده النقابة ويحقق مصالح الناس وأكل العيش يكون كويس»، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مؤتمر قريبًا للنقاش حول هذه الأزمة.

في سياق منفصل، أعرب «زكي» عن خالص عزائه للوسط الفني في وفاة الراحلة سهير البابلي.

منع مطربي المهرجانات من الغناء

كانت نقابة الموسيقيين أعلنت في وقت سابق، منع 19 مؤديًا للمهرجانات من الغناء في الحفلات، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الوسط الفني، والشارع المصري.

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة نسقت مع جهات عديدة في الدولة حول قراراتها ضد مطربي المهرجانات، موضحا: «التنسيق مع المصنفات الفنية على أكمل وجه، التنسيق مع قاعات العرض في كل مصر على أكمل وجه، وفيه تنسيق مع جهات أخرى أعلى بالدولة»، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام مطربي المهرجانات الذين يحاولون الإصلاح من أنفسهم وتقديم شىء جميل.