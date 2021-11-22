أشرف زكي: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حقيقة حصول مطربي المهرجانات الـ 19 الممنوعين من الغناء، على تصاريح من المهن التمثيلية، قائلا: «لن يتم منح تصرح لأحد إلا بموافقة النقيب هاني شاكر».

لابد من موافق هاني شاكر أولا قبل منح أي تصاريح

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأحد، «لابد من موافقة هاني شاكر، أولا قبل منح أي تصاريح لهؤلاء المطربين، ولن ألجأ للقانون، سألجأ للأعراف والتقاليد، وأي شخص عايز يمثل وهو ينتمي للمهن الموسيقية، لابد من موافقة النقيب أولا، حتى يتمكن من الحصول على ترخيص».

أزمة «المهن الموسيقية» مع 19 مطربا مهرجانات

كانت نقابة المهن الموسيقية، قد منعت في بيان 19 من مؤدي المهرجانات من العمل، وجاءت أسمائهم على النحو التالي:

«حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومسلم وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة».

من جانبه رفض نجيب ساويرس قرار منع مؤدي المهرجانات من الغناء، وقال عبر «تويتر»: «ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء.. بنحب الغناء الشعبي.. قرار معيب»، وأضاف «أول مرة أشوف نقيب للمغنيين، فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين.. مش النقيب».

من جانبها ردت نقابة الموسيقيين على نجيب ساويرس في بيان، قائلا: «تعليقا على الأخ نجيب ساويرس، أولا اسمها نقابة المهن الموسيقية وليست نقابة المغنيين، كما تعلم أو لا تعلم، لذا وجب التوضيح، ثانيا هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة، ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقا للقانون، لاجتياز الاختبارات».

واختتمت النقابة بيانها: «سادسا الأخ نجيب، أموال النقابة هي أموال عامة، وإهدارها إهدار للمال العام، سابعا حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا، ونراهم في مهرجان الجونة القادم».