وفاة السفير الإيراني لدى صنعاء فور عودته إلى طهران للعلاج من كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وفاة السفير الإيراني لدى صنعاء «حكومة الحوثيين»، «حسن إيرلو»، إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

فيروس كورونا ينهي حياة السفير الإيراني

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: «الشهيد حسن إيرلو كان أيضا من المحاربين القدامى في الحرب الكيماوية، أصيب بفيروس كورونا في مكان مهمته، وبسبب التعاون المتأخر من بعض الدول، عاد للأسف إلى البلاد في ظروف غير مواتية، واستشهد صباح اليوم».

نقل السفير الإيراني للبلاد لتلقي العلاج

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلن قبل ثلاثة أيام أنّه تم إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء، «حسن إيرلو»، إلى إيران لغرض العلاج، نظراً لإصابته بفيروس كورونا قبل بضعة أيام، وجاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به خطيب زاده، يوم السبت الماضي، حول الأنباء المتعلقة بالوضع الصحي للسفير الإيراني.

تدهور حالة السفير الإيراني لعدم توفر الرعاية الطبية

وقال خطيب زاده: «السفير إيرلو أُصيب بفيروس كورونا قبل بضعة أيام، ونظراً لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، قامت الخارجية الإيرانية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفّرت الظروف الأولية اللازمة ويتم حالياً نقله إلى البلاد».

وأعرب خلال المؤتمر الصحفي عن تقديره لجهود الدول التي ساهمت في هذا الإجراء الإنساني، مفنداً في الوقت نفسه صحة الأخبار والأجواء الإعلامية المثارة في هذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، قال رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، إنّ تفاهماً إيرانيًا سعوديًا عبر بغداد تمّ بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية.