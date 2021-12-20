«التحالف» يواصل تصديه لـ مسيرات الحوثيين: تدمير طائرة استهدفت مدنيين

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تصديه لمحاولات الحوثيين لـ استهداف أراضي المملكة، باستخدام الطائرة المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، وأعلن «التحالف»، أمس الأحد، تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين بـ مطار الملك عبدالله في جازان الواقعة في جنوب غربي المملكة.

«التحالف العربي»: الطائرة المسيرة انطلقت من «مطار صنعاء الدولي»

وأضاف «التحالف العربي»، أن الطائرة المسيرة انطلقت من «مطار صنعاء الدولي» لاستهداف المدنيين.

وكان «التحالف العربي»، أعلن في وقت سابق، عن انطلاق تهديد وشيك باستخدام المسيرات من مطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أن استخدام «مطار صنعاء» لمهاجمة المدنيين يضع له خيارات عملياتية مشروعة قانونيا.

وكان «التحالف العربي»، أعلن في وقت سابق، تنفيذ ضربات جوية طالت أهدافا عسكرية في العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين، وقال في بيان، إنه استجابة للتهديد تم تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وطلب «التحالف»، من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وتابع «التحالف العربي» قائلا، إنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية

تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث

أعلن «التحالف العربي»، انه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ المسيرات بمديرية بني الحارث، مشيرا إلى أن العملية بـ صنعاء دمرت مواقع لنشاط الطائرات المسيرة ومخازن للأسلحة.

وتابع «التحالف العربي» بقيادة السعودي، أنه اتخذ اجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وفي سياق متصل، لقى 7 من الحوثيين، مصرعهم وأصيب آخرون بغارة جوية لطائرات «التحالف العربي»، استهدفت آليات عسكرية غرب مدينة تعز الواقعة جنوب «صنعاء»

وأشار مصدر عسكري، إلى أن الغارة وقعت قرب منطقة مجربة عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة، التي تشهد مواجهات مستمرة بين القوات المشتركة و عنصار الحوثيين، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».