مركز روسي يكشف عن أول صور لمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»

أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك الروسية، صباح اليوم، أن المركز الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية استطاع التقاط صورا لمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المستجد.

دراسة خصائص متحور فيروس كورونا

وقالت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك الروسية «روس بوتريبنادزور»، في بيان، إنه جرى نقل عدوى متحور «أوميكرون» لفيروس كورونا إلى مزرعة خلايا Vero E6، في مختبرات المركز الحكومي «فيكتور»، وذلك لدراسة خصائصه المورفولوجية، وهي دراسة الشكل والحجم ووجود البنيات على السطح، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وأضافت الهيئة، أنه جرى فصل الخلايا عن سطح القوارير الخاصة التي نمت فيها، في اليوم السادس بعد نقل عدوى الفيروس إلى مزرعة الخلايا، مؤكدة أنه بعد تحضير العينة، وضعت الخلايا في خليط من الراتنجات الإيبوكسية وعمل مقاطع رقيقة جدا من هذه الكتل لكي يصبح من السهل مشاهدتها بالمجهر الإلكتروني.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت الأيام الماضية، من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة بمتحور«أوميكرون» الجديد، خلال الفترة المقبلة، مسببا عواقب وخيمة.

خطورة متحور «أوميكرون» الجديد

وقالت المنظمة فى بيان نشرته، إن متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا يحتوى على عدد غير مسبوق من الطفرات، مضيفة أن تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بالمتحور مرتفع للغاية مع ارتفاع المستوى العالمي لانتشار المتحور.

ودعت المنظمة، الدول الأعضاء إلى ضرورة الإسراع بتلقيح الفئات ذات الأولوية بلقاحات المضادة لفيروس كورونا، و الإبلاغ عن أول حالات إصابة بمتحور « أوميكرون» الجديد داخل أراضيها، مشددة على أهمية اتباع نهج يستند إلى المخاطر لتعديل قيود السفر الدولي في الوقت المناسب، داعيا إلى تعزيز إجراءات الترصُّد وإجراء تسلسل للفيروس وتبادل بيانات الجينوم مع قواعد البيانات العامة، مع متابعة تنفيذ التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الوباء.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فإن المنظمة لم ترصد أي بلاغ عن أي وفيات مرتبطة بالمتحور الجديد «أوميكرون».

متحور «أوميكرون»

وكانت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا أعلنت عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا «B.1.1.529»، في بوتسوانا، أطلق عليه اسم «أوميكرون».