ملخص الحلقة الأولى من مسلسل «بيمبو».. اختفاء مريم ومقتل سونيا

تصدر مسلسل «بيمبو»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد عرض الحلقة الأولى منه أمس، على منصة «شاهد vip» الإلكترونية، والمسلسل بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي، وويجز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «بيمبو»

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «بيمبو»، بظهور شخصية «بيمبو»، التي يجسدها الفنان أحمد مالك، الذي يعمل بائع مخدرات، ولكنه يفشل في كل مهمة تسند إليه، كما يتاجر بالمخدرات، عن طريق التقسيط، مما يوقعه في العديد من المشاكل، خاصة أنه يتعرض للسرقة، ولكن في اللحظات الأخيرة ينقذه صديقة «جابر».

ظهور هدى المفتي في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «بيمبو»

وتجسد الفنانة هدى المفتي، شخصية «لانا»، التي تعمل مصورة فوتوغرافية، تقوم بتصوير مدونات الموضة، وخلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «بيمبو»، تختفي شخصية «مريم» صديقة «لانا»، فجأة، وتقوم الأخيرة بالبحث عن صديقتها، ولكن في نفس الوقت تكشتف أن هناك سفاح خطير، يهدد البنات المشاهير، فتطلب من صديقها «بيمبو»، أن يساعدها في البحث عن «مريم».

شخصية «مريم» تختفي في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «بيمبو»

قرر «بيمبو» و«جابر»، البحث عن «مريم»، فيذهبان إلى منزلها، ويسألان جارتها، التي تخبرهم بأنها رأت «مريم» تتشاجر مع شخص آخر.

ويذهب «بيمبو» و«جابر»، إلى حفلة للبحث عن «مريم»، كما تذهب «لانا» إلى الحفلة أيضاً، لأنها تعتقد أن «مريم» ممكن أن تتواجد بها، وهناك يلتقي «جابر» و«سونيا» التي يحبها، وتجسدها الفنانة سينتيا خليفة، وتنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «بيمبو»، بمقتل «سونيا»، وسط ذهول كبير من الحاضرين.

مسلسل «بيمبو»

مسلسل «بيمبو»، من تأليف منة فوزي، ومحمد أديب، وإخراج عمرو سلامة، وهو من المسلسلات القصيرة من 8 حلقات.