ويجز يكشف عن كيفية إجادة اللهجة الصعيدية في مسلسل «بيمبو»

احتفل مساء أمس صناع مسلسل «بيمبو» الذي يشهد أول تجربة لمطرب الراب ويجز بانطلاق عرض أول حلقتين من المسلسل في احتفالية خاصة في أحد الفنادق بالقاهرة، وذلك على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43.

ويجز يتحدث عن مسلسل بيمبو

وعن خوض ويجز لتجربة التمثيل من خلال مسلسل «بيمبو» قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «مكنتش مرتب إني هخوض تجربة التمثيل دلوقتي، ولكن لما قريت الورق عجبني فخدت القرار إني همثل».

ويظهر ويجز خلال أحداث المسلسل بشخصية شاب صعيدي، وعن إجادته للهجة الصعيدي قال «اتدربت عليها على يد صالح عبدالنبي مصحح اللهجات، لأني من وجه بحري فمعنديش خلفية خالص عن اللهجة الخاصة بوجه قبلي».

يذكر أن صناع مسلسل بيمبو احتفلوا، مساء أمس الجمعة، بعرض أول حلقتين من المسلسل بحضور جميع أبطاله، ومنهم أحمد مالك وهدى المفتي وويجز، وسليمان عيد وعمر شرقي وأحمد الأزعر وطه دسوقي والمخرج عمرو سلامة والمؤلف محمد أديب».

بالإضافة إلى حضور عدد من ضيوف الشرف الذين حرصوا على حضور الاحتفالية ومنهم حسن أبو الروس وزينب غريب وتامر محسن ومريم نعوم ومريم الخشت وهالة سرحان.

ويجز يطرح كليبه الغنائي الجديد

يذكر أن ويجز كان قد طرح مؤخرا كليب غنائي جديد بعنوان «كيفي كدا» بالتعاون مع ديسكو مصر وتقول كلمات الأغنية.

باجي وف إيدي الرضعة

عشان أغدي النونه

في الحرب دي أنا على وضعي

مجيتش راجي ف هدنة

بتهلفطوا بتقولوا ايه

يعني يارتها جابت جملة مفيدة

بتلك اكنك معفي

اكن الضربة بتاعت بعيدة

عامل ليه فزلوكة

مابل راب بفلو الشكشوكة

اجيب اوتو جن واسيب سكسوكة

واعامل الدنيا كما تقول سوكا

كيفي كدة كيفي هنا

والي اقوله هنمشيه

كيفي كدة كيفي هنا

زميلي موقعي ده مفيش جمبيه

لو سلوكك فاكة

نلموا بالاراجة خدت السكة الصعبة

حفظت انا الكراسة

عندي اشقة ابالسة

تموت ان ضعف اخلاصك

تنمري عليك طازة

عايزك ثق فيا وقول طاسة