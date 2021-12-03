أبطال مسلسل بيمبو يحتفلون اليوم بانطلاق عرضه بحضور عدد من النجوم

يستعد أبطال مسلسل بيمبو، مساء اليوم الجمعة، لإقامة احتفالية خاصة بأحد الفنادق في القاهرة، وذلك استعدادًا لانطلاق عرض المسلسل وسط حضور جميع صناع العمل بالإضافة إلى حضور عدد من الفنانين الضيوف، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.

احتفال صناع مسلسل بيمبو

ومن المقرر أن يحضر جميع صناع بيمبو، ومن بينهم الفنان أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتى، وباقي صناع العمل، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة، والمخرج عمر رشدي، وكذلك مؤلف العمل محمد أديب وباقي ورشة الكتابة، ويعرض العمل على أحد المنصات الإلكترونية.

يذكر أن المخرج عمرو سلامة كان قد كشف عن أول بوستر خاص بمسلسل بيمبو من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حيث نشر البوستر الخاص والذي تصدره الثلاثي أحمد مالك، وويجز، وهدى المفتي، وعلق عليه قائلًا: «سيداتي آنساتي سادتي، نقدم لكم أول بوستر لمسلسلنا الجديد (بيمبو) إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري، بطولة أحمد مالك، وهدى المفتي وويجز، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب الرائعين، ‎خالد خلة، عبد العزيز النجار، ريم الدسوقي، منة فوزي، وتشارك معي المخرج الرائع عمر رشدي في إخراج حلقات من المسلسل، رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدًا جدًا».

فيلم بره المنهج

يذكر أن المخرج عمرو سلامة يستعد أيضًا خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح فيلمه الجديد بره المنهج والذي يشارك فيه كمخرج ومؤلف مع عدد من الفنانين، ومنهم ماجد الكدواني، وروبي، وأسماء أبو اليزيد، ودنيا ماهر، والطفل عمر الشريف، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد أمين.