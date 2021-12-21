جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 في الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، جداول امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2021-2022 لمرحلة الثانوية.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي

وتجرى امتحانات الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 من شهر يناير المقبل، على أن تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس في لجان مراقبة ومؤمنة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتبدأ الامتحانات يوم السبت 22 يناير المقبل، بمادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات، فيما خصص يوم الاثنين، لمادتي الكيمياء والجغرافيا، وتحديد ساعة ونصف لكل مادة، ويوم الأربعاء، مادتي التاريخ والأحياء، وجرى تحديد ساعة ونصف لكل مادة.

يوم السبت 29 يناير 2022، يؤدي الطلبة الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى، مع تحديد ساعتين ونصف للامتحان، والاثنين 31 يناير، مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، مع تحديد ساعة ونصف لكل مادة، والأربعاء 2 فبراير، آخر أيام الامتحانات، مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، مع تحديد ثلاث ساعات للأولى، وساعة ونصف للثانية.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الأحد 23 يناير المقبل، ويؤدي الطلبة في اليوم الأول امتحان اللغة العربية وتطبيقات الرياضات والجغرافيا للشعبتين العلمية والأدبية فيما يؤدي الطلبة الامتحان يوم الثلاثاء 25 يناير، في مادة اللغة الأجنبية الأولى على مدار 3 ساعات.

يوم الأحد 30 يناير، اللغة الاجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ، لكل من الشعبتين العلمية والأدبية، على أن يكون الخميس 3 فبراير آخر أيام الامتحانات، ومخصص لمادتي الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.