التربية التعليم تصدر قرارا بشأن رسوم امتحانات الثانوية والإعدادية

أصدر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هام وعاجل للمديريات التعليمية ، بالسماح للطلاب بسداد رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية في حالة قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة (دفعة واحدة) أو سداد قسط واحد منها.

وأشار صندوق دعم المشروعات في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، أنه جارى التنسيق مع (هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فوري وشركة أي فيناس) للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم.

الانتهاء من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم الامتحانات

وأكد صندوق دعم المشروعات في خطابه المرسل، انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم، من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2022.

وقال الخطاب، أن ذلك بالإشارة إلي القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

رسوم امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية

وترصد "الوطن" خلال السطور التالية رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 وهي كالتالي:-

- 210 جنية رسوم امتحانات الثانوية العامة للمتقدمين للمرة الأولي والثانية و410 للمرة الثالثة والرابعة.

-300 جنية رسوم امتحانات منازل ثانوي عام صف اول وثاني

- 158 جنية رسوم امتحانات للمتقدمين للشهادة الإعدادية

- 208 جنية رسوم امتحانات الدبلومات الفنية للمتقدمين المرة الأولى والثانية والثالثة و 308 لمرة الرابعة

-400 جنية رسوم امتحان عمال تعليم فني صف أول وثاني