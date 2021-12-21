جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بالجيزة: تبدأ 15 يناير 

أعلن مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل، بعد اعتمادها أمس، من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موضحاً في بيان له، أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالنسبة للطلاب اعتباراً من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونياً في المدارس.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية

- تعقد امتحانات الصف الثاني والثالث للفصل الواحد، والصف الرابع والخامس لطلاب الصم وضعاف السمع، يومي 9 و10 يناير 2022.

- تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين» والصف السادس للطلاب الصم وضغاف السمع، خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير 2022.

- تعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين»، والصف السابع للطلاب الصم وضعاف السمع، في الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.

- تعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين»، والصف الثامن للطلاب الصم وضعاف السمع، في الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الإعدادية

- تعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي «العام والمهنى والصم والمكفوفين» في الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022.

- تعقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي «العام والمهني والصم والمكفوفين» في الفترة من 13 إلى 26 يناير 2021.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية «العام والمهني والمكفوفين والصم» في الفترة من 29 يناير إلى 3 فبراير 2022.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التعليم الثانوي

- تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام للطلاب الصم وضعاف السمع في الفترة من 17 إلى 25 يناير 2022.

- تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام للطلاب الصم وضعاف السمع في الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2022.

- تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب المكفوفين في الفترة من 15 يناير إلى 24 يناير 2022.

- تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي للطلاب المكفوفين في الفترة من 25 يناير إلى 3 فبراير 2022.

- تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام في الفترة من 22 يناير إلى 2 فبراير 2022.

- تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في الفترة من 23 يناير إلى 3 فبراير 2022.