«الإدارات التعليمية» تبدأ طباعة امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، ووضع امتحانات صفوف النقل، طبقاً لما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً

وانتهت الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المدارس من وضع امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي، والتي ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وأكدت الإدارات أن الامتحانات تعتمد على الفهم وليس على الحفظ والتلقين، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والالتزام بالمقرر الدراسي دون حذف أي أجزاء ومراجعته جيداً.

الطباعة تتم في سرية تامة

وأكدت مصادر بالإدارات التعليمية، أنه يجرى حالياً طباعة الامتحانات الخاصة بصفوف النقل، موضحة أن الطباعة تتم في سرية تامة، ووسط إجراءات مشددة، لافته إلى أن موجهي المواد وضعوا الامتحانات طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحانات متنوعة وتعتمد على الفهم، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية لمتابعة استعدادات المدارس النهائية للامتحانات والوقوف على شرح المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

إعلان جدول امتحانات صفوف النقل

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، تفاصيل مواعيد بدء امتحانات صفوف النقل، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم 15 يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي والسادس لطلاب «الصم وضغاف السمع» خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير 2022، وتبدأ امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية «العام والمهني والصم والمكفوفين» في الفترة من 12 إلى 25 يناير 2022.