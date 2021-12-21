«الغربية» تشهد موجة صقيع وعواصف ترابية مع استمرار كسح مياه الأمطار

شهدت مراكز وقرى محافظة الغربية صباح اليوم استمرار موجة الطقس السيىء والأحوال الجوية التي أربكت مسار الحياه المعيشية طوال الـ48 ساعة الماضية تزامنا مع هطول الأمطار الخفيفة وهبوب الرياح والعواصف الترابية وموجه الصقيع التي دفعت المواطنين لارتداء الملابس الثقيلة للوقاية من أخطار التعرض لنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة.

طقس الغربية:هبوب رياح وعواصف ترابية

كما رصدت «الوطن» نتائج سوء الطقس من تكون كميات كبيرة من مياه الأمطار الغزيرة بمراكز محافظة الغربية التي تسببت في المستنقعات والبرك على مداخل ومخارج الوحدات المحلية القروية ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

درجات الحرارة العظمي والصغري بالغربية

كما أعلن ديوان محافظة الغربية درجات الحرارة على كافة المراكز والتي تترواح العظمي والصغري ما بين «19_9» فضلا عن ارتباك نسبي في حركة النقل والمواصلات مروريا بين كافة الطرق الفرعية والرئيسية المطلة علي مياه الترع والأراضي الزراعية بسبب الغيوم وهو ما تسبب في صعوبة الرؤية لقائدي السيارات.

استمرار حالة الطوارئ والإجراءات الاحترازية بالغربية

وأعطى محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي، توجيهاته العاجلة لرؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية رفع حالة الطوارئ والاستنفار القصوى وتفعيل غرف العمليات والطوارئ تزامنا مع موجه الطقس السيىء والصقيع لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وشدد محافظ الغربية، في تعليمات لمساعديه بضرورة الدفع بأكثر من 454 معدة مسح وشفط مياه الأمطار والتأكد من سلامة غطاسات وبلاعات الأنفاق بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة.