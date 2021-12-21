رخصة السجائر الجديدة تواجه المجهول..وشعبة الدخان: الحكومة لم ترد علينا

تواجه رخصة السجائر الجديدة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية مصيرا مجهولا، بعد قرار انسحاب 3 شركات أجنبية عاملة في صناعة التبغ، في الوقت الذي أكدت شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات عدم تلقيها أية ردود حكومية بشأن موقف الرخصة حتى الآن.

وقبل أيام أعلنت شركت "جابان توباكو" و"بريتيش أمريكان توباكو"، و"المنصور الدولية" انسحابها من المشاركة في المزايدة الخاصة بالرخصة الجديدة، بسبب تسببها في "خلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر، ما يقيد المنافسة الحرة ويعيق الاستثمار بشكل عادل وحر في إطار من الشفافية والنزاهة"، وفقا لمذكرة أرسلتها الشركات إلي شعبة السجائر.

قرار نهائي بالانسحاب من مزايدة الرخصة

وقال مصدر بارز بإحدى الشركات إن الشركات لم تتلق أي رد فعل من جانب أي مسئول على قرار الانسحاب، وأكد المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن قرار الانسحاب نهائي طالما ظلت الاشتراطات بوضعها الحالي، مضيفا لـ"الوطن": رفضنا أن نشارك في مهزلة ونكون أطرافا بها.

وأبدى المصدر تعجبه من حالة التجاهل التام لمطالب الشركات، وعدم الأخذ برأيها، رغم أن المقترحات تصب في اتجاه زيادة موارد الدولة المالية، بدلا من الموقف الحالي الذي سيضيع أموال طائلة على الخزانة العامة.

ولم تعلق وزارة التجارة والصناعة، ولا هيئة التنمية الصناعية التابعة على موقف الانسحاب، ولا الخطط المستقبلية المرتبطة بمصير الرخصة.

وفي مارس الماضي، أعلنت هيئة التنمية الصناعية، لأول مرة، عن طرح كراسة شروط لمنح رخصة لإنتاج السجائر بأنواعها، (السجائر التقليدية والتبغ المسخن والسجائر الإلكترونية)، وتعتبر الرخصة هي الأولى من نوعها التي تُطرح في مصر منذ عقود، حيث تفتح الباب أمام دخول شركات أخرى لإنتاج السجائر، إلى جانب الشركة الشرقية للدخان، المنتج الوحيد للسجائر محليا.

تأجيل طرح الرخصة في أغسطس الماضي

وفي أغسطس الماضي، أرجأت الهيئة تأجيل طرح الرخصة بسبب اعتراضات أغلب شركات السجائر على كراسة الشروط، وأعلنت قبل أسبوعين عن كراسة شروط جديدة لم تتضمن أي تغييرات عن الكراسة القديمة.

اقرأ أيضا: عاجل.. تأجيل طرح رخصة السجائر الجديدة

من جانبه قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر لـ"الوطن" إن الشعبة لم تتلق أي رد من جانب وزارة التجارة والصناعة أو الجهات المعنية لتدارك الموقف الحالي، وأضاف: لم يتم إخطارنا ولا الشركات حتى الآن بأي رد على موقف الانسحاب، كما طالبنا بعقد اجتماع مع وزيرة التجارة نيفين جامع بحضور الشركات لحل الأزمة، ولم نتلق ردا كذلك.

ويعمل في مصر 4 شركات سجائر أجنبية، تنتج جميعها داخل خطوط الشركة الشرقية للدخان بموجب اتفاقات ثنائية.