«الصحة» تحقق في صورة مريض ملقى على الأرض بمستشفى الضبعة.. وتكشف مفاجأة

صورة لمريض ينام على أرضية طرقة مستشفى الضبعة المركزى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة مطروح، أثارت أزمة خلال الساعات الماضية.

الصحة تفتح تحقيق بواقعة مستشفى الضبعة

وقال الدكتور محمد على، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الثلاثاء، إن أحد المرضي دخل مستشفى الضبعة المركزي مصابا بطلق ناري، وجرى التعامل معه من جانب قسم الطوارىء بالمستشفى ودخل غرفة العمليات وأجريت له جراحة لإخراج الجسم المعدني من جسده، ووجهت مندوب من مديرية الصحة لبحث الأمر في المستشفى والتعرف على حقيقة الواقعة من عدمه، وسأتوجه بنفسى اليوم للمستشفى وسيتم الإعلان عن نتيجة ما حدث في واقعة المريض.

وكيل صحة مطروح يتوجه لمستشفى الضبعة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مدير مستشفى الضبعة الدكتور مصطفي الحوت قال إن الواقعة مفتعله، وأن المريض كان موجودا في سرير بالمستشفى عقب خروجه من غرفة العمليات، وأخرجه مرافقوه وقاموا بتصويره في طرقة المستشفى لافتعال أزمة، وسيتم فتح تحقيق شامل وسنعرف من خلاله طبيعة الواقعة حدثت بالفعل أم هي مفتعله.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن مستشفى الضبعة من المستشفيات التى جرى رفع مستواها خلال الشهرين الماضيين من خلال تقديم خدمات طبية متميزة بها لجميع المرضى من أهالى الضبعة والقرى والنجوع التابعة لها والتعاقد مع أطباء تخدير وتخصصات عديدة لتوفير الخدمات الصحية التى كانت تحتاجها المستشفى وغير موجوده خلال السنوات الماضية.

وأثارت صورة لمريض ينام على الأرض بإحدى طرقات مستشفى الضبعة حفيظة المواطنين في مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خروجه من غرفة العمليات وعدم وجود سرير لنقله عليه حسب ما تردد على السوشيال ميديا ما دفع الصحة للتحرك السريع للتحقيق في الواقعة.