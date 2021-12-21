«فرح يوسف» بعد اعتزال أدهم النابلسي: الفن مش حرام..أتمنى تراجع قرارك

أثار الفنان الأردني «أدهم نابلسي»، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه اعتزال الفن، أمس، بشكل رسمي، زاعمًا أنه يسلك طريق لا يرضاه الله، وذلك خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

«فرح يوسف» تعلق على اعتزال أدهم نابلسي

وعلّق عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي على حديث أدهم النابلسي وعن سبب اعتزاله الفن، ومن بينهم الفنانة الشابة «فرح يوسف»، التي قالت إن الفن ليس حرامًا كما يدعي البعض، ويجب على كل شخص أن يتحمل مسئولية نفسه ومسئولية قراراته.

«فرح يوسف»: الفن مش حرام

ونشرت «يوسف» عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»: «الفن مش حرام، الحرام هو أن تفعل شيئاً ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين، كل إنسان هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركوا الخلق للخالق».

فرح يوسف توجه رسالة إلى أدهم نابلسي بعد اعتزاله

كما حرصت على توجيه رسالة إلى صديقها الفنان أدهم نابلسي بعد قرار اعتزاله، قائلة: «الله يوفقك بحياتك أدهم نابلسي، وبتمنى ترجع بقرارك لأنك لسه بأول عمرك وفي قمة عطاءك الفني، والفن إنسانية».

أدهم نابلسي يعلق على قرار اعتزاله

كما علّق «نابسلي»، على قرار اعتزاله، خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا: «حاولت أن أجمع أفكاري عشان أنهي المرحلة وأبدأ بداية جديدة يكون ربنا راضي عني وإن شاء الله ربنا يوفقني ومش هكون بعيد كتير وهحااول أعمل شغلات كتير جميلة وفي نفس الوقت مليحة وهادفة وهحاول أكون إيجابي وأحب يكون فيه تأثير إيجابي وأتمنى أستغل وجودي أحسن استغلال وأقدم شيء جميل ومفيد».