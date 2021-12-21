أدهم نابلسي: من أول ما دخلت مجال الفن وأنا مش مرتاح

علق المطرب الأردني أدهم نابلسي على قراره باعتزال الغناء قائلًا في تصريحات تليفزيونية «بكل بساطة عندنا أهداف دايمًا في حياتنا وبنحاول نتعب ونسهر عشان نحقق هذه الأهداف بس الأهداف ما راح تنتهي لأن الإنسان كل لما يوصل لهدف بيحط أهداف جديدة لحياته عشان يحاول يحققها وعشان يحس بالإنجاز وهذا السؤال خطر ببالي لأن الهدف من حياتنا مش واحد من هذه الأهداف».

الهدف من وجودنا هو عبادة رب العالمين

وأضاف أدهم نابلسي: «الهدف من وجودنا في الحياة هو عبادة رب العالمين وإن إحنا نكون مثل ما ربنا أمرنا ونحاول نكون مع الناس ومع أقاربنا ونفسنا وربنا ونحاول نكون بنصلح لوجودنا في الحياة على قدر الإمكان لأن الحياة مش طويلة والواحد لو عاش 60 أو 70 أو 80 سنة في النهاية حياته تنتهي، فالواحد يحاول يعمل في حياته أفضل شيء ممكن».

وعن اتخاذه هذا القرار: «حاولت أن أجمع أفكاري عشان أنهي المرحلة وأبدأ بداية جديدة ويكون ربنا راضي عني وأكون أنا حابب وإن شاء الله ربنا يوفقني ومش هكون بعيد كتير وهحاول أعمل شغلات كتير جميلة وفي نفس الوقت مليحة وهادفة وهحاول أكون إيجابي وأحب يكون فيه تأثير إيجابي وأتمنى أستغل وجودي أحسن استغلال وأقدم شيء جميل».

بداية أكون راضي عنها

وعن خطوته الجديدة قال أدهم النابلسي: «بدي أبدي بداية 100 أكون راضي عنها وقرار اليوم قطعي واللي جاي أفكر إيه اللي يكون مظبوط وإيه اللي أفكر فيه» لافتًا إلى أن شرارة هذا القرار كانت من أول يوم له «الشرارة من أول ما دخلت المجال وأنا مش مرتاح وفيه مرات الواحد بيكون ماشي بطريق حاسس إنه مش مناسب له وحاسس إنه مش مرتاح وإنه راح ييجي يوم ويوقف».

وتابع: «حاولت أعمل كل شيء بأحسن طريقة ممكنة في المكان اللي كنت فيه لكن كل البشر خطائين وأنا يعني لا اخلو من الخطاء لكن أنا حاولت أعمل أفضل شيء ممكن لكن بس في نفس الوقت حسيت نفسي غلطت والحمد لله إن ربنا إداني العمر أصلح أخطائي وكل شخص بيحكم على نفسه وكل شخص أدرى على نفسه اللي بيسكر باب بيته بيعرف أكتر من الناس بيتي وعائلتي وحسيت إن المجال مش مناسب لعائلتي وحسيت إني مبسوط الحمد لله إني قدرت آخد الخطوة وإن شاء الله البداية أحسن».

ما قدرت أكون في المجال وأرضي ربي

واستطرد: «ما قدرت أكون بالمجال وفي نفس الوقت برضي ربي فيه أغلاط كبيرة وصغيرة ولو في إيدك توقف الأغلاط الكبيرة يبقى حلو ولو تعرف توقف الأغلاط الصغيرة يبقى أفضل وإذا كان شخص بيحل مشاكله مع نفسه وعيلته ما بيكون فيه مشاكل في الحياة»، مختتمًا: «ربنا يهدينا ويرضى عنا لأن وجودنا في الحياة مش لعب ومش سنين في الحياة بنعيشها وخلاص».

إعلان اعتزاله الغناء

وكان أدهم نابلسي قد أعلن اعتزاله الغناء في 20 ديسمبر 2021 في منشور له نشره على حسابه في فيسبوك قائلًا: «هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين».

وأضاف في منشور آخر: «ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم... هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة».