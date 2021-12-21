أغرب أعراض الإصابة بكورونا.. تضخم عضلات الجسم بنسبة 60%

قال باحثون في مستشفى «جيسا» البلجيكية، إنَّ الاستجابة المناعية لبعض مرضى فيروس كورونا المستجد تدمر محطات توليد الطاقة للخلايا، مما يؤدي إلى تضخم العضلات، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تضخم العضلات لمستويات غير طبيعية بسبب فيروس كورونا

وحلل الباحثون عينات أُخذت من 18 مصابًا بفيروس كورونا، إذ كشف التحليل أنَّ 4 عضلات زادت بشكل كبير عن المستويات الطبيعية.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور تون موستين، إنَّ هذا النوع من التورم قد يتسبب في موت ألياف العضلات، والزيادة في الحجم قد تكون مجرد أعراض مؤقتة، مشيرًا إلى أنَّ تقلص العضلات هو أكثر المضاعفات شيوعًا بين المصابين بأمراض خطيرة.

واكتشف الباحثون، خلال اجتماع افتراضي للجمعية الأوروبية للتخدير والعناية المركزة، أنَّ نوعًا واحدًا من الألياف العضلية قد انتفخ بنسبة 62%، والآخر بنسبة 32%، وكلاهما يدعم أنشطة التحمل والحركة السريعة، حيث تقلصت ألياف النوع الأول بنسبة 11% والنوع الثاني بنسبة 17%، وذلك من خلال جمع الأنسجة من أقوى عضلة في الفخذ من مرضى متوسط أعمارهم 69 عامًا.

مخاوف من فيروس كورونا بسب الألياف العضلية

وأضاف «موستين»، أن هناك مخاوف من الاستجابة المناعية لفيروس كورونا، وذلك لأنها قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم الهزال العضلي، حيث أن مرضى فيروس كورونا المصابين بأمراض خطيرة يعانون من تلف عضلي أكثر خطورة من باقي المرضى في وحدات العناية المركزة العامة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

مخاوف تضرر العضلات بسبب فيروس كورونا

وفى سياق متصل، أظهرت الأبحاث الاخيرة أن الألياف العضلية تقل بمقدار 5 مرات تقريبًا بعد المكوث لمدة 7 أيام في وحدة العناية المركزة، بالاضافة الى أن هناك مخاوف من تسبب فيروس كورونا في أضرار أكبر.