أخبار التكنولوجيا اليوم: تحديثات جديدة من واتساب وإصلاحات بـ ويندوز 11

شهد اليوم السبت، الكثير من الأخبار والمفاجآت في قطاع التكنولوجيا، بدأت بإعلان تطبيق واتساب «WhatsApp» عن إطلاقه تحديثًا جديدًا للمستخدمين سيتم طرحه قريبا عبر الإصدار 2.22.1.4، الذي يمكن الحصول عليه الآن من «Google Play»، واختيار «Beta Program» الذي يمكن من خلاله تجربة إصدارات تجريبية قبل طرحها فعليًا لجميع المستخدمين.

تعرف على الإصدار التجريبي الجديد من WhatsApp

وأشار إلى أن الإصدار التجريبي الجديد من WhatsApp لنظام التشغيل Android 2.22.1.4، يعلن عن تفاصيل جديدة حول إنشاء مجتمع، حيث يلزم تعيين اسم ووصف اختياري، ولكن هناك المزيد لاكتشافه في هذا التحديث، حيث أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من التحديثات والأدوات التي تقدمها المجتمعات لمسؤولي المجموعة، لإدارة مجموعاتهم بشكل أفضل من خلال تطبيق واتساب WhatsApp لتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين.

«مايكروسوفت» تصدر تحسينات للإصدار الجديد.. ويندوز 11

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مايكروسوفت «Microsoft» عن إصدار تحديثات وتحسينات جديدة للإصدار الجديد الخاص بها Windows 11، الذي أصدرته خلال العام الحالي، تحت مسمى «Windows 11 Preview Build 22523».

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الإصدار الجديد شمل تحسينات على مستوى استدعاء الكتابة بالصوت، فضلًا عن إصلاح مشكلة عدم رسم حدود تجارب إدخال النص «الكتابة الصوتية، لوحة الرموز التعبيرية، إلخ» بشكل صحيح عند تمكين سمة التباين.

إصلاح للمشكلة المتسببة في عدم فتح «اللينكات»

ولفتت الشركة المبرمجة لنظام التشغيل، إلى أنه تم العمل على إصلاح المشكلة التي تسببت في عدم فتح الروابط بشكل صحيح عند فتح لوحة الأدوات باستخدام التمرير، وتم حل المشكلة المتمثلة في تعطل خيار «إضافة جهاز» في Bluetooth والأجهزة عند محاولة توصيل أجهزة Bluetooth جديدة.

وأفادت أنه تم إضافة عدد من الكلمات الرئيسية لإظهار ميزة الوصول الصوتي في إعدادات نتائج البحث، وغيرها من الإصلاحات التي قامت بها الشركة للنظام لتحسن التعامل مع Windows 11، حيث أوضحت الشركة أنه مازال هناك بعض المشكلات التي يتم العمل على حلها، وسيتم إطلاق تحديثات وإصدارات جديدة لـ ويندوز 11، حتى يكون في أفضل حالاته.