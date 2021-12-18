واتساب يعلن إصدار وتحديث جديد للمستخدمين قريبا.. تعرف عليه

يستهدف تطبيق واتساب WhatsApp دائما طرح إصدارات وتحديثات جديدة له من خلال استحداث خدمات ومميزات تسهل على المستخدمين الذين يقدر عددهم بأكثر من 2 مليار شخص في العالم للبقاء على اتصال مع بعضهم، حيث يعد هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم.

كشف تطبيق المراسلة الشهير «واتساب» عن مفاجآت لمليارات من مستخدميه حول العالم، وذلك من خلال تحديثًا جديدًا للمستخدمين سيتم طرحه قريبا من خلال الإصدار 2.22.1.4 والذي يمكن الحصول عليه من «Google Play»، واختيار Beta Program الذي يعمل على طرح إصدارات تجريبية قبل طرحها فعليا لجميع المستخدمين.

وقال موقع wabetainfo المختص في أخبار تطبيق واتساب، إن التحديث الجديد يخص إنشاء مجتمعات من مجموعات WhatsApp.

ففي السابق تم طرح تحديث لهواتف أندرويد تحدثت عن إمكانية إنشاء مجتمع من خلال ربط عدة مجموعات معا، ولكن في الإصدار التجريبي الجديد من WhatsApp لنظام التشغيل Android 2.22.1.4، يعلن عن تفاصيل جديدة حول إنشاء مجتمع.

تعيين اسم ووصف اختياري.. تفاصيل التحديث الجديد

وأشار الموقع إلى أن التحديث الجديد يلزم تعيين اسم ووصف اختياري، ولكن هناك المزيد لاكتشافه في هذا التحديث، حيث أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من التحديثات والأدوات التي تقدمها المجتمعات لمسؤولي المجموعة لإدارة مجموعاتهم بشكل أفضل من خلال تطبيق واتساب WhatsApp لتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين.

واتساب: نهتم بخصوصية المستخدمين

حيث أعلن تطبيق واتساب WhatsApp في وقت سابق عن إضافة المزيد من التحكّم والخصوصية، مع التفعيل التلقائي لخاصية الرسائل ذاتية الاختفاء ومُدد الإخفاء المتعددة وفق ما أعلنه تطبيق واتساب.

ويعمل التطبيق على توفير مزيدًا من الخيارات للتحكم في رسائل المستخدمين ومدة عرضها باستخدام خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء ومُدد الإخفاء المتعددة.

وأشار إلى توفير خيار لمستخدمي واتساب لتفعيل خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء تلقائيًا لكل الدردشات الجديدة، وعند تفعيل هذا الخيار، فإن كل الدردشات الجديدة التي تبدأها أنت أو الطرف الآخر سيتم ضبطها على الاختفاء بعد مدة تختارها بنفسك.

بجانب إضافة خيارًا جديدًا عند إنشاء دردشة جماعية يتيح لك تفعيل هذا الخيار للمجموعة التي تنشئها، حيث يتم عرض الرسائل ذاتية الاختفاء 7 أيام، وسيضاف أيضًا خيارين جديدين، وهما 24 ساعة و90 يومًا.