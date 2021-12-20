وزيرة التضامن: زيادة قيمة المعاشات المنصرفة فى مصر بنسبة 50%

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة في مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لنحو 10.5 مليون مستفيد، بالإضافة إلى زيادة المعاشات المستحقة في عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه، متابعة أنه في مجال الرعاية الصحية يتم تغطية 35% من السكان ببرنامج التأمين الصحي العام والذي يشمل القطاع الحكومي والخاص.

تغطية التأمين الصحي لغير القادرين بـ 276 مليار

وأضافت القباج، خلال مشاركتها في ندوة «تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن العربي»، أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل غطت 2% من السكان، كما بلغت نسبة تغطية التأمين الصحي لغير القادرين حوالي 7% من السكان، وذلك بإجمالي تكلفة عامة للرعاية الصحية تصل إلى 276 مليار جنيه، منها 60% مدفوعات مباشرة من الأفراد.

وأوضحت أن الحماية الاجتماعية، جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثير من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه كان أساساً لانطلاق رؤية مصر2030، وللاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الدستور أقر بأحقية كل مواطن في الضمان الاجتماعي

ولفتت وزيرة التضامن، أن الدستور أقر بأحقية كل مواطن في الضمان الاجتماعي حال عدم تمتعه بنظام التأمين الاجتماعي، وإذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة بما يضمن له الحق في الحياة الكريمة.

وتابعت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من الجهات الحكومية والأهلية يواجهون الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة، حتى يتم حراك الأسر اقتصادياً واجتماعياً وخروجهم تدريجياً من حلقة الفقر.

تطوير 4500 قرية فى 160 مركزًا

وأكدت وزيرة التضامن، تبنى مصر نهج دورة الحياة للفرد في كافة برامجها منذ الألف يوم الأولى للطفل ومروراً بمراحله العمرية المختلفة ووصولاً لمرحلة ما بعد المعاش، وذلك حرصاً على تعزيز الاستثمار في الرأس المال البشري وتمكين الفئات الأولي بالرعاية لتلبية احتياجات أسرها ومجتمعاتها بشكل عام، بالإضافة إلى أهمية مواجهة المخاطر الخاصة بكل فئة عمرية وآليات الحماية الملائمة لها.

وأشارت القباج، إلى أن مصر تنفذ البرنامج القومي لتطوير قري الريف المصري «حياة كريمة» وذلك بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها بما يشمل تطوير 4500 قرية في 160 مركزًا تقريباً في 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات، مع استهداف تغطية 58% من السكان بالمزايا المتنوعة المتوقع أن يوفرها البرنامج.

3.85 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

وتابعت وزيرة التضامن، أنه خلال جائحة كورونا، تم تخصيص 1.7 % من الناتج المحلي لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، كما تم توسعة نطاق التحويلات النقدية من برنامج تكافل وكرامة بشمول 411 ألف أسرة معيشية تقع معظمها في المناطق الريفية بنسبة 68%، كما تمثل نسبة المستفيدات من الإناث ومعيلات الأسر بنسبة 58% من إجمالي المستفيدين.

وأوضحت أن الأولوية في تكافل وكرامة كانت للأسر التي لديها أطفال، كما تضم 13% من كبار السن، وبذلك يصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 3.85 مليون أسرة، كما بلغت المساعدات الغذائية والعينية والنقدية خلال جائحة كورونا والموجهة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية نحو 2.4 مليار جنيه مصري.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه

وأختتمت وزيرة التضامن، حديثها، أن 1.6 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة حصل على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى توجيه القيادة السياسية بعض من قرارات الحماية الاجتماعية مثل تأجيل سداد حصة صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر والتي تمثل 60% من إجمالي الاشتراكات، ومنح زيادات استثنائية للمعاشات بنسبة 14% في يوليو 2020، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.