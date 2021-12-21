صرف 3.1 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 142 شابا بمطروح

عيّنت مديرية القوى العاملة في مرسى مطروح، 142 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 شباب من «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 241 طالب عمل، بحسب محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

3 ملايين جنيه لمنحة المولد النبوي الشريف 2021

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر نوفمبر الماضي، أنّ المديرية صرفت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 3 ملايين و166 ألفا و500 جنيه لـ6333 عاملا من المسجلين بالمديرية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 120 منشأة، وتنظيم 21 حملة تفتيشية، وبحث 3 شكاوى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 16 محضرا سلامة وصحة مهنية، فضلا عن عقد 3 ندوات توعية.

84 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة

وأشار مدير المديرية إلى أنّ المديرية استخرجت 84 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي انتهت المديرية من التفتيش على 243 منشأة، وأسفر عن تحرير 30 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 5 شكاوى عمالية.