«سعفان»: مشروع قانون العمل ينص على 9 مكتسبات للمرأة العاملة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل المنظورحاليا من قبل الجهات التشريعية، يراعي العديد من الحقوق والمكتسبات بالنسبة للمرأة المصرية العاملة، لاسيما في ظل اهتمام الدولة المصرية بالمرأة وورعايتها وتمكينها وحماية حقوقها.

حقوق المرأة في مشروع قانون العمل

وأضاف «سعفان»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن الهدف من مشروع قانون العمل هو الحفاظ على حقوق طرفي الإنتاج بما يعود بالنفع على المجتمع المصري والدولة المصرية، وأن فلسفة مشروع القانون قامت على أساس تحقيق التوافق والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، بما ينعكس على زيادة الإنتاج.

مشروع قانون العمل حافظ على 9 مكتسبات للمرأة العاملة

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد، العديد من النصوص، بينها 8 حقوق ومكتسبات للمرأة العاملة في كافة ظروفها أثناء العمل، وهي على النحو التالي:

1-لا تمييز بين المرأة العاملة وأقرانها خلال التحاقها بالعمل، حيث اسري عليها جميع أحكام تنظيم تشغيل العمالة.

2- يحظر إنهاء خدمة عاملة أو فصلها من العمل تعسفيا أثناء حصولها على إجازة الوضع.

3- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وحصول المرأة على أجازة وضع بحد أكثر مرتين.

4- يكون للعاملة التي تُرضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق في فترتي راحة للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.

5- للعاملة الحق في ضم فترتي راحة، وتُحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل دون تخفيض من راتبها .

6 - يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر، الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها.

7 - لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

8 - للمراة العاملة أن تُنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

9- إلزام صاحب العمل بإنشاء دار حضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وذلك للمؤسسات التي يشتغل بها 100 عامل على الأقل.