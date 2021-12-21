نجلاء فتحي تكشف عن خليفتها قبل 10 سنوات: ياسمين عبدالعزيز تشبهني

تحتفل الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي بعيد ميلادها، اليوم الثلاثاء، إذ أنّها من مواليد 21 ديسمبر، ولكنها توارت عن الأنظار منذ رحيل زوجها الإعلامي الكبير حمدي قنديل في سبتمبر عام 2018 عن عمر يناهز 82 عامًا، بعدما أصيبت بصدمة كبيرة جراء رحيله، لدرجة أنّها لم تتمكّن من استقبال المعزيين فيه من فرط حزنها عليه.

نجلاء فتحي: ياسمين عبدالعزيز «بتفكرني بنفسي»

وكشفت الفنانة نجلاء فتحي، في حوار لها مع مجلة «الكواكب» عام 2011 عن اسم الفنانة التي تشعر أنّها خليفتها في التمثيل، وقالت: «أشعر أنَّ ياسمين عبدالعزيز خليفتي، لأنّها تتميز بالشقاوة وخفة الدم، ذكرتني بنفسي وقتها، وأتمني لها كل التوفيق في حياتها المهنية والشخصية».

أبرز أفلام نجلاء فتحي في السينما

وأثرت نجلاء فتحي السينما المصرية بالعديد من الأفلام المميزة، حيث قدمت ما يقرب من 75 فيلماً علي مدار مشوارها، وكونت ثنائياً متفاهماً مع الفنان الراحل محمود ياسين، إذ قدما مجموعة من الأفلام أبرزها «أذكريني، لا يا من كنت حبيبي، الوفاء العظيم، وبدور».

ومن أبرز الأفلام التي قدمتها نجلاء فتحي كانت «ديسكو ديسكو، والجراج، واشتباه، اللص، وأحلام هند وكاميليا، والمرأة الحديدية، وامرأة مطلقة، ومدافن مفروشة للإيجار»، وغيرهم من الأفلام التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيرا وقت عرضهم.

آخر الأعمال الفنية للفنانة نجلاء فتحي

وكانت آخر الأعمال الفنية للفنانة نجلاء فتحي مشاركتها في السهرة التليفزيونية «اللحظات الأخيرة» التي قدمتها عام 2000، وشاركها البطولة كل من هشام عبدالحميد، وعبدالعزيز مخيون، وندى بسيوني، وأبو بكر عزت، ورجاء حسين، وكمال أبو رية، وسامي سرحان، وميرال، وكوكبة من النجوم، من تأليف كوثر هيكل وإخراج أحمد يحيى.