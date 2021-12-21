100 عام على ميلاد ملك الإفيهات.. محمد رضا «نجم من صغره» (فيديو)

100 عام تمر اليوم على ميلاد ملك الإفيهات، ابن البلد، المعلم، الذي ملك من الأدوات والحس الفني ما جعله واحدا من رموز السينما المصرية وإحدى أيقوناتها، هو الفنان محمد رضا.

الأب موظف بالسكة الحديد

ولد محمد رضا أحمد عباس بقرية الحمرة في محافظة أسيوط التي انتقل إليها والده بحكم عمله كموظف في السكك الحديدية، وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، في تقرير تلفزيوني بعنوان «محمد رضا .. 100 عام على ميلاد ملك الإفيهات».

ميول فنية في الابتدائية

ظهرت ميوله الفنية في المرحلة الابتدائية حيث كون فريق تمثيل بالمدرسة وشجعه الناظر وتخرج من دبلوم الهندسة التطبيقية العليا عام 1938 وقضى بالسويس فترة طويلة من حياته وبعدما تخرج عمل في شركة للبترول وارتبط وتزوج وأكبر ابنته الكبرى أميمة.

تمكّن منه حب التمثيل فغير مسار حياته، وفي أواخر الثلاثينيات نظمت مجلة دنيا الفن لاختيار وجوه جديدة وتقدم لها مع عدد كبير جدا من المتسابقين وكان المخرج صلاح أبو سيف أحد أعضاء لجنة التحكيم المكونة من عمالقة الفن وبعد التصفيات حصل على المركز الثاني في المسابقة، وبعدها سعى وراء حلم التمثيل.

أشهر أدواره

اشتهر محمد رضا في السينما بشخصياته ذات الطابع الكوميدي وعلى رأسها شخصية «المعلم» التي قدمها من خلال مسرحية «زقاق المدق»، والتصقت به إذاعيًا وسينمائيًا، وخلال مشواره الفني شارك في مجموعة من الأفلام أشهرها بنات حواء وفتوات الحسينية وسلطان وأنا الهارب وزقاق المدق وخان الخليلي وإضراب الشحاتين والعتبة جزاز.

وتوفي محمد رضا يوم 27 رمضان عام 1995 بعد تناوله طعام الإفطار أثناء إجراء حوارًا صحفيًا على الهاتف، عن عمر يناهز 74 عامًا.