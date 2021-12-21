القباج تفتتح مؤتمر «المبادرون» لتيسير سبل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة

أناب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحضور فعاليات مؤتمر «المبادرون»، للتوسع في سبل التيسير والاتاحة لذوي الإعاقة في مصر، سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف.

مؤتمر «المبادرون» بحضور الوزراء والجهات المعنية

وشهد المؤتمر الذي أُقيم بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة في شئون الأشخاص ذوي الإعاقة، حضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير السياحة والآثار، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

معرض الشركات الناشئة لخدمات لذوي الاعاقة

بدأت فعاليات مؤتمر «المبادرون»، بتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء والحضور معرض الشركات الناشئة التي تقدم منتجات وخدمات لذوي الاعاقة أو التي شارك في تطويرها ذوي إعاقة، بالإضافة إلى جناح لمؤسسات تعمل في مجال ذوي الإعاقة.

وأكدت «نيفين القباج»، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أنّ الدولة المصرية تعمل في مسارها الديمقراطي الذي تتقدم فيه بخطي واضحة لكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلي رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة.

منهج الدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تتبع منهجًا حقوقيًا شاملًا مختلفًا عن برامج الإحسان التي تم ممارستها عبر سنوات سابقة، فأصبحت العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج هو منهج الدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة ليضمن لهم الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن سياسات الإعاقة في السنوات الأخيرة شهدت تحولًا نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول إلي سوق للعمل، خاصة أن الحصول على وظائف لائقة والوصول إلي سوق العمل يستدعي الاهتمام بالشخص ذو الإعاقة بما يشمل التنشئة الإيجابية والتعليم المدمج وتعزيز القدرات والمهارات والتأهيل لسوق العمل، ثم البحث الدؤوب عن فرص التشغيل مع تبني اعتبارات التنافسية، وأيضًا مع اعتبار تكافؤ الفرص للجميع.

المعاقون على رأس خارطة التمكين في مصر

وأشارت «القباج»، إلى أنّ ذوي الإعاقة جاءوا على رأس خارطة التمكين في مصر لتسطر الدولة بسياساتها المنحازة سجلًا غير مسبوق من المكتسبات، وذلك من خلال منظومة تشريعية ضمنت الحقوق وتصدت بقوة وحسم لكافة ممارسات التنمر والإساءة لأيٍ من المواطنين ذوي الإعاقة وانتهاء باطلاق الشبكة القومية لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة بسوق العمل، ودعم نقدي وصل لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة، مشددة على أن الدولة تتبنى منهجًا شموليا في التعامل مع كافة القضايا التنموية ومنها قضية الإعاقة.

«المبادرون» حركة محلية معنية بتعبئة الشركات والمنظمات والأفراد

وأوضحت أن «المبادرون»، حركة محلية معنية بتعبئة الشركات والمنظمات والأفراد وتؤمن بطاقات وقدرات ذوي الإعاقة، وتسعى لتساهم في تيسير وإتاحة الطرق ووسائل النقل ووسائل التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل لتعظيم فرص العيش المستقل وتحسين جودة الحياة، بما يساهم في إنهاء العزلة الاجتماعية والمكانية والاقتصادية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف المؤتمر لتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تخطي مختلف الحواجز، والبحث عن مكامن قوتهم، وانطلاقهم للمشاركة والدمج في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.

وأشارت «القباج»، إلى أن النتائج المستهدف تطويرها بشكل مبدئي يتم تنفيذها من خلال «المبادرون»، خلال عام 2022 عبر تعبئة 300 من المبادرين على مستوى الجمهورية، وتوفير 60 سيارة نقل جماعي أو فردي لذوي الإعاقة، وإتاحة 10 محطات مترو و3 محطات قطار، بالإضافة إلي إتاحة 50 مكتب شهر عقاري و15 جامعة، وتوفيرأجهزة تعويضية وأدوات مساعدة، وإفراد حملتين إعلاميتين حول موضوعات الإعاقة و3 سفراء داعمين، وإتاحة 3000 فرصة تدريب وتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.