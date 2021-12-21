كورونا يضرب صناعة المعسل.. انخفاض الإنتاج 70% وتراجع التصدير

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات إن استهلاك المصريين من المعسل انخفض بنسبة تتجاوز 70% منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مارس 2020، حتى اليوم.

تأثير إجراءات كورونا على إنتاج المعسل

وأكد الإمبابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه منذ الإعلان عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وإغلاق المقاهي، ومنع تدخين الشيشة بدأت المصانع خفض طاقاتها الإنتاجية بنسبة كبيرة نتيجة تراجع الطلب.

وأشار رئيس شعبة الدخان إلي أن معدلات الاستهلاك مستمرة في التراجع، ما دفع أغلب المصانع للعمل بنحو 25% من الطاقات الإنتاجية، موضحا أن الفترة الحالية تشهد نفس الأداء فيما يتعلق بالاستهلاك، حيث أدت الظروف الحالية إلي عزوف الكثير من المستهلكين عن تدخين الشيشة.

انخفاض معدلات إنتاج وتصدير المعسل

ووفقا لرئيس شعبة الدخان فإن المصانع لا تنتج المعسل إلا بكميات ضئيلة، وفقا لاحتياجات السوق المحدودة في الوقت الحالي، لافتا إلي أن الطلب الخارجي يشهد تراجعا نتيجة للظروف ذاتها في الدول الأخرى، ما أثر بشكل سلبي على معدلات التصدير.

وانعكست أزمة تراجع الاستهلاك على الشركة الشرقية للدخان، المنتج الأكبر في السوق، حيث أعلنت الشركة قبل يومين وقف الإنتاج بمصنعها في منطقة محرم بك بالاسكندرية، وقالت الشركة إنها اتخذت القرار أمس الأول نتيجة توافر المنتج تام الصنع في الحدود الآمنة، وعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج في الوقت الراهن، ما دفع الشركة إلي منح العاملين بموقع المصنع إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لحين إشعار آخر.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بأزمة مصانع المعسل المتعلقة بالتراخيص الصناعية، قال «الإمبابي» إن هيئة التنمية الصناعية منحت المصانع مهلة حتى بداية العام المقبل، بحيث تقوم بتوفيق أوضاعها، واستخراج تراخيص وسجلات جديدة، وفقا لقانون التراخيص الصناعية الجديد.

ويبلغ عدد مصانع إنتاج المعسل في مصر نحو 48 مصنعا، على رأسها المصانع المملوكة للشركة الشرقية للدخان، ومصنع أدخنة النخلة المملوك لشركة التبغ اليابانية جابان توباكو.