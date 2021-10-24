لماذا تراجع استهلاك المصريين من المعسل؟.. «الشعبة» توضح السبب

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، باتحاد الصناعات، إنه خلال الفترة الماضية انخفضت كميات استهلاك المعسل في مصر بشكل ملحوظ.

وأضاف الإمبابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن استهلاك المصريين للمعسل انخفض بشكل واضح خلال الفترة الماضية بسبب قرار حظر ومنع تداول الشيشة بالمقاهي بعد انتشار فيروس كورونا مؤخرا.

انخفاض تداول الشيشة في المقاهي تسبب في انخفاض استهلاك المعسل

وأشار إلى أن انخفاض تداول الشيشة بالمقاهي أدى إلى انخفاض استخدام المعسل والذي يستخدم بشكل أساسي في الشيشة.

وأوضح الإمبابي، أنه هناك التزام بأسعار السجائر بشكل كبير، إلا أن هناك من يقود برفع أسعارها نظرا لعدم وجود رقابة عليه ويتمثل من يغالون في الأسعار في تجار السجائر في الشوارع والأكشاك خاصة في المناطق الشعبية والشوارع الصغيرة.

ولفت إلى أنه في المحلات التجارية الكبيرة والمحلات في أغلب المناطق تلتزم بشكل كبير بالتسعيرة الخاصة بالسجائر، إلا بعض البائعين المستغلين الذين يرفعون الأسعار لتحقيق مكاسب غير شرعية.

وعن تسعير علب السجائر وتدون الأسعار عليها، أشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان وضعت أسعار السجائر على العلب التي تقوم بتصنيعها.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الشركات الأجنبية التي تنتج السجائر في السوق المصري لمناقشتهم في إمكانية تنفيذ وضع التسعيرة الخاصة بالسجائر على العلب الخاصة بهم.

تراجع استهلاك المعسل في مصر بنسبة 75%

وتراجع استهلاك المعسل في مصر بنسبة 75% على أساس سنوي، حيث أن مصانع إنتاج المعسل تعمل بنحو 25% من طاقتها الإنتاجية.

ويأتي استهلاك المقاهي بنحو 80% من استهلاك المعسل، وبالتالي فإن قرارات الحكومة انعكست على المبيعات المحلية، فإن تراجع الطلب المحلي على المعسل أمر طبيعي.